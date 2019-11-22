Межбанк: доллар к концу дня просел

Как мы и прогнозировали в своем утреннем обзоре, валютный рынок в понедельник как увеличил свои объемы и активность, так и прошел позитивно для гривны. Причем сохранялась и некоторая интрига в части действий и “жадности” НБУ по потенциальному выкупу/невыкупу излишков доллара на межбанке в резервы.

Надо признать, что сегодня первую скрипку в курсообразовании сыграл Нацбанк, а крупные игроки и нерезиденты были вынуждены подстраиваться под действия и аппетиты регулятора.

Выход на межбанк крупных местных продавцов валюты и нерезидентов на фоне весьма сдержанных по объемам ее скупки покупателей – грозил обвалом доллара ниже психологического уровня в 24 гривны за доллар. И именно выкуп практически всего излишка предложения доллара Нацбанком – поддержал курс американской валюты выше этого порога.

В числе продавцов были замечены как крупные местные металлурги и аграрии, так и иностранцы, которые готовятся к завтрашнему аукциону Минфина по продаже ОВГЗ. А с покупателями (кроме НБУ) было сложнее. В основном это были импортеры энергоносителей, но они пользовались ситуацией и жестко торговались по курсу за каждую копейку и своей неуступчивостью упорно шли к цели котировок продажи как минимум в 24 гривны за доллар. Продавцы нервничали и смогли облегченно вздохнуть лишь увидев выход “универсального” покупателя в лице Нацбанка. Фактически НБУ спас доллар от провала за сегодня как минимум на 15-20 копеек.

Ход торгов:

Межбанк стартовал с уровня 24,10/24,14 гривен за доллар, что было даже чуть выше котировок пятничного закрытия 24,095/24,12. Но на этом “успехи” доллара закончились.

Уже в первые 30 минут активной сессии – предложение начало превышать спрос и первичные попытки спекулянтов «разогреть» курс не только выдохлись, но и обратились вспять. В 11 часов доллар просел до 24,04/24,06 гривен, а покупатели не были готовы вообще «подниматься» по котировкам и откровенно играли “на понижение”. Как и в пятницу – спекулянты быстро потеряли интерес к “разогреву” курса и перешли в формат работы только «в две стороны». Продавцы нервничали и психологически уже были готовы сломаться. Но тут их спас Нацбанк. Выйдя со скупкой доллара через Matching – НБУ начал планомерно выкупать все предложение доллара на торгах и фактически зацементировал курс на отметке 24,04/24,06 уже до завершения активной фазы сессии (т.е. до 15:00). Лишь после 15 часов курс на единичный сделках начал проседать дальше и сессия завершилась котировками 24,02/24,035.

По разным расчетам участников рынка НБУ купил как минимум порядка $40 млн, а часть дилеров даже говорят о цифре в $60-75 млн.

Главные события 25 ноября на межбанке:

1). После тщетных попыток спекулянтов сыграть “на повышение” в первые минуты сессии — затем снижение котировок. В итоге — с утренних 24,10/24,14 гривен за доллар к концу дня курс просел до 24,02/24,035;

2). НБУ по информации участников рынка не выходил на торги в публичном формате аукциона, зато активно скупался через Matching и пополнил резервы по разным оценкам от $40 млн до $75 млн;

3). Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,0588 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 26 ноября составил 24,053801.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,04 / 24,06

евро – 26,46 / 26,48

российский рубль – 0,3755 / 0,3760

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1011 / 1,1013

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