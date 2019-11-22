Рынок труда в Украине пора перестроить: эксперт озвучил главную проблему

В Украине все сильнее ощущается нехватка представителей рабочих профессий. Такая ситуация приводит к необходимости кардинально и на государственном уровне перестраивать систему рынка труда.

Так считает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

“Нужно максимально облегчить людям процедуру переквалификации, сейчас это проблема номер один, – уверен Пендзин. – Необходимо разработать профессиональные стандарты, соответствующие требованиям ЕС, пересмотреть и осовременить классификатор профессий, не менявшийся со времен СССР. Стали анахронизмом требования 1-2 годичного переобучения, чтобы иметь право работать по новой специальности”.

Например, человек, работавший монтажником, не может без переобучения стать сварщиком, даже если он умеет сваривать металл. Эксперт говорит, что назрела необходимость присвоения квалификации экстерном, на основании показанных перед квалификационной комиссией теоретических знаний и практических навыков. Такая практика распространена в Польше: человек за плату сдает экзамен и при успешной сдаче получает сертификат и право работать по новой профессии.

Внедрение у нас такого же порядка переквалификации резко снизит отток кадров за рубеж и поднимет украинскую экономику. Это непросто и не быстро, но другого пути нет, уверен Пендзин.

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