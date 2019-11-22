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Huawei показал свой топовый планшет MatePad Pro

Huawei показал свой топовый планшет MatePad Pro

Компания Huawei презентовала свой новый топовый планшет — MatePad Pro. Он получил, в частности, флагманский чипсет Kirin 990, экран с разрешением 2K и стилус M-Pencil.

Huawei рассекретила свой новый топовый планшет; он получил название MatePad Pro. Новинка оснащена чипсетом Kirin 990, при этом топовый вариант имеет чипсет Kirin 990 5G — поддерживающий, как и следует из названия, работу с сетями 5G. Планшет оснащен 10,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2 560 на 1 600 пикселей.

Как отмечает Huawei, экран занимает 90 процентов лицевой части (у iPad Pro этот показатель равен 84%, у Samsung Tab S6 — 83%). В правом углу фронтальной части устройства располагается 8-мегапиксельная камера, на задней панели — основная камера с разрешением 13 Мп

Как указывается, MatePad Pro поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, а также обратную беспроводную зарядку мощностью 7,5 Вт. Емкость аккумулятора устройства составляет 7 250 мАч. Работает планшет под управлением ОС Android 10 с оболочкой EMUI 10. В качестве аксессуара к новинке можно будет купить электронное перо M-Pencil — оно позволяет рисовать на дисплее и делать заметки «от руки». Опционально будет доступна и Bluetooth-клавиатура.

По материалам bigmir.net
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