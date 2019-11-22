0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 198 0

Германия обжаловала решение суда ЕС касательно польского газопровода OPAL

Германия обжаловала решение суда ЕС касательно польского газопровода OPAL

Германия обжаловала решение суда ЕС по газопроводу OPAL, внутреннего газопровода системы “Северный поток”. Дело “Германия против Польши” зарегистрировано, и ему присвоен номер, пишет УНН со ссылкой на “Польское Радио”.

В сентябре Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 2016 года, разрешающее более широкое использование пропускной способности трубопровода “Опал” российским “Газпромом”. Это была победа Польши. В пятницу истек срок обжалования этого решения. Германия однако успела подать апелляцию. А это значит, что Польше придется снова отстаивать свою правоту в Люксембурге.

Польское правительство утверждает, что полное использование пропускной способности газопровода “Северный поток” позволит “Газпрому” перенаправить дополнительные объемы газа на рынок ЕС, что ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС, в том числе Польши.

Власти в Варшаве также подчеркнули, что поставки голубого топлива из России угрожают энергетической безопасности ЕС в то время, когда Европа хочет уменьшить зависимость от РФ.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.