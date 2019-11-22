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В Украине недосчитались 2,4 млн га государственной земли

В Украине недосчитались 2,4 млн га государственной земли

В государственной собственности осталось 7,6 млн га земли из более 10 млн га. Такие данные обнародованы по итогам аудита и инвентаризации земельных ресурсов Украины.

Как рассказал уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко во время обсуждения открытия рынка земли с аграриями в Северодонецке Луганской области, власти недосчитались 2,4 млн га земли.

«Сегодня все заточены на то, чтобы делать реальные изменения, а не рассказывать, как делали предыдущие 18 лет и о том, какой важный мораторий, как он нас всех защищает. Если говорить откровенно, то результаты аудита и инвентаризации, которые мы провели за последний месяц, нас просто шокировали, какой грабеж осуществлялся за последние годы. Мы свято верили в то, что у нас больше 10 млн га земли государственной собственности, но сейчас мы едва собрали 7,6 млн га», — сообщил он.
Представитель президента добавил, что аудит не закончился, власти продолжают выяснять, куда делись земли.

«Мы выясняем, как под предлогом моратория вельможи и политики, которым «болит Украина», грабили эту страну под различными патриотическими лозунгами», — заключил Лещенко.

Напомним, Минэкономики запустило новый проект, который позволит отслеживать участки земли, которые используются не по назначению. Кроме того, в ходе анализа снимков со спутника выяснилось, что в пяти областях больше всего незарегистрированной земли.

По материалам hromadske.tv
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