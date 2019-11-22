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Volkswagen показал кроссовер за 13 000 долларов

Volkswagen показал кроссовер за 13 000 долларов

На автосалоне в китайском Гуаньчжоу состоялась официальная премьера нового бюджетного кроссовера Jetta VS7, созданного Volkswagen и FAW. Его цена составит всего от 13 000 долларов.

Под брендом Jetta в Китае будут продаваться недорогие автомобили совместно предприятия FAW-Volkswagen. Возможно, они когда-нибудь появятся и в других странах.

Jetta VS7 представляет собой компактный кроссовер. Его длина достигает 4624 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1633 мм, а колесная база – 2730 мм. Несмотря на такие довольно небольшие размеры, у него просторный салон и вместительный багажник. Дизайн кузова современный с уникальными бамперами и рейлингами на крыше.

А вот в салоне мы заметили аналоговую приборную панель, что нехарактерно для новых моделей Volkswagen. Видимо, цифровую приборную панель не используют, чтобы не повысить стоимость машины.

По материалам autonews.ua
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