0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

С 1 декабря изменяется размер прожиточного минимума

С 1 декабря изменяется размер прожиточного минимума

С 1 декабря 2019 года увеличивается размер прожиточного минимума.

Изменения состоятся в соответствии со ст. 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» от 23.11.2018 г. № 2629-VIII.

Размеры прожиточных минимумов:

  • общий показатель – 2027,00 грн;
  • для детей в возрасте до 6 лет – 1779,00 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2218,00 грн;
  • для трудоспособных лиц – 2102,00 грн;
  • для лиц, утративших трудоспособность, – 1638,00 грн.

Читайте также: В «Слуге народа» уточнили, каким должен быть прожиточный минимум

Минимальный должностной оклад (тарифная ставка) не изменится. Его размер устанавливают в соответствии с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января текущего года. То есть, до конца 2019 года размер минимального должностного оклада остается неизменным и равен 1921 грн.

Справка Finance.ua

  • С 1 декабря минимальная пенсия в Украине возрастет. Повышение составит 74 грн.
  • По утверждению экспертов Национального совета экономического развития, на начало октября средний размер пенсии составил 3020 грн, а в прошлом квартале он был 3006 грн.
  • Опрос Research & Branding Group показал, что полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11 041 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.