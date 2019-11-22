С 1 декабря изменяется размер прожиточного минимума

С 1 декабря 2019 года увеличивается размер прожиточного минимума.

Изменения состоятся в соответствии со ст. 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» от 23.11.2018 г. № 2629-VIII.

Размеры прожиточных минимумов:

общий показатель – 2027,00 грн;

для детей в возрасте до 6 лет – 1779,00 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2218,00 грн;

для трудоспособных лиц – 2102,00 грн;

для лиц, утративших трудоспособность, – 1638,00 грн.

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Минимальный должностной оклад (тарифная ставка) не изменится. Его размер устанавливают в соответствии с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января текущего года. То есть, до конца 2019 года размер минимального должностного оклада остается неизменным и равен 1921 грн.

Справка Finance.ua

С 1 декабря минимальная пенсия в Украине возрастет. Повышение составит 74 грн.

По утверждению экспертов Национального совета экономического развития, на начало октября средний размер пенсии составил 3020 грн, а в прошлом квартале он был 3006 грн.

Опрос Research & Branding Group показал, что полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11 041 грн.

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