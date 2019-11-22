С 1 декабря изменяется размер прожиточного минимума

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С 1 декабря 2019 года увеличивается размер прожиточного минимума.
Изменения состоятся в соответствии со ст. 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» от 23.11.2018 г. № 2629-VIII.
Размеры прожиточных минимумов:
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Минимальный должностной оклад (тарифная ставка) не изменится. Его размер устанавливают в соответствии с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января текущего года. То есть, до конца 2019 года размер минимального должностного оклада остается неизменным и равен 1921 грн.
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