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В Украине к отоплению подключили 20 областей

В Украине к отоплению подключили 20 областей

К отоплению по состоянию на 25 ноября полностью подключили только 20 областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

“По состоянию на 25 ноября на 100% подключены к отоплению 20 областей – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская”, – говорится в сообщении.

Где подключены не все объекты социальной и жилищной сфер:

  • в Запорожской области (социальная – 99,7%);
  • Кировоградской (жилая – 93,1%, социальная – 99,7%);
  • Одесской (жилая – 99,9%);
  • Полтавской (социальная – 98,1%);
  • г. Киев (жилая – 99,9%).

Напомним, правительство приняло решение отменить ограничения на тарифы на отопление и горячую воду.

Справка Finance.ua:

Что делать, если отсутствует тепло в квартире:

  • нужно обратиться в организацию, с которой заключены договорные отношения (исполнителя услуг);
  • если там не реагируют – в органы местного самоуправления и местные государственные администрации;
  • обращения также могут быть направлены в Минрегион для соответствующего реагирования и решения вопроса по существу.

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По материалам Finance.UA
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