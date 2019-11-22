В Украине к отоплению подключили 20 областей

К отоплению по состоянию на 25 ноября полностью подключили только 20 областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

“По состоянию на 25 ноября на 100% подключены к отоплению 20 областей – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская”, – говорится в сообщении.

Где подключены не все объекты социальной и жилищной сфер:

в Запорожской области (социальная – 99,7%);

Кировоградской (жилая – 93,1%, социальная – 99,7%);

Одесской (жилая – 99,9%);

Полтавской (социальная – 98,1%);

г. Киев (жилая – 99,9%).

Напомним, правительство приняло решение отменить ограничения на тарифы на отопление и горячую воду.

Справка Finance.ua:

Что делать, если отсутствует тепло в квартире: