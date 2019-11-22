В Украине к отоплению подключили 20 областей

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К отоплению по состоянию на 25 ноября полностью подключили только 20 областей Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.
“По состоянию на 25 ноября на 100% подключены к отоплению 20 областей – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская”, – говорится в сообщении.
Где подключены не все объекты социальной и жилищной сфер:
Напомним, правительство приняло решение отменить ограничения на тарифы на отопление и горячую воду.
Что делать, если отсутствует тепло в квартире:
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