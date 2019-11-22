Что ждут украинцы от работы, помимо зарплат

Украинцам все сложнее становится найти работу, которая устраивала бы их во всех отношениях: удобный график, высокая стабильная и при этом официальная зарплата, хороший коллектив и желательно поближе к дому.

Тренд первый: демографический

Сокращение количества трудоспособного населения и его старение привели к тому, что украинский рынок труда “усыхает”, незанятых людей становится все меньше. Теперь уже недостаточно только подать объявление о вакансии на сайт трудоустройства и предложить конкурентную зарплату. Чтобы заинтересовать квалифицированного работника, работодатель должен добавить к зарплате социальный пакет. Как минимум, это медицинская страховка и бесплатная мобильная связь. Для рабочих профессий обязательны теплые “бытовки” с местом для приема пищи, душевая, если место работы отдаленное – развозка на работу и с работы.

Тренд второй: не только зарплата

На рынке труда все больше появляются люди “поколения Z”, то есть рожденные в начале-середине 1990-х годов. Для Украины это уже при Независимости. “Зеты” – синоним слова “цифровой человек”, они активно используют планшеты и другие гаджеты, VR- и 3D-реальность. Поколение Z интересуется наукой и технологиями, предполагается, что многие его представители будут заниматься инженерно-техническими вопросами, биомедициной, робототехникой. По словам Пашкиной, это означает, что для них в первую очередь важны интересные проекты, в реализации которых можно проявить себя, во вторую очередь уже зарплаты.

Тренд третий: снова “в бой идут старики”

Поняв, что выбор кандидатов на должности больше не станет, многие руководители вновь обратили свои взоры на поколение “40+”. Соискатели места в возрасте до 30 лет больше увлечены интересными проектами и готовы все бросить на полпути и уволиться, даже не боясь “черных списков”, которые не являются всеобъемлющими. А вот для работников от 40 лет и выше важнее стабильность и зарплата. Эти люди, с учетом их опыта, являются прекрасными исполнителями и руководителями среднего звена. А уж 45+ готовы за дополнительную – часто небольшую по нынешним меркам – доплату работать сверхурочно.

Тренд четвертый: универсалы рулят, а студенты дорожают

Еще одна новинка на рынке труда – усиливающийся универсализм. Это касается прежде всего профессий, не требующих глубоких узкопрофильных знаний. Все более заметной становится взаимозаменяемость: продажи конкурируют со сферой сервиса, в самом сервисе человек сегодня может работать официантом, завтра – водителем такси, послезавтра развозить пиццу, а затем пробовать себя в области продаж. От реальных продаж переходят к продажам по телефону и так далее. Не получилось – можно найти место офис-менеджера. Если руки растут “из правильного места”, то несложно освоить профессию сборщика мебели на дому, электрика, сантехника. Образно говоря, в этой сфере теперь все люди друг другу конкуренты.

Тренд пятый: приходят в компанию, уходят от руководителя

Работники стали больше ценить себя как личность. Теперь чаще, чем раньше, увольняются с работы из-за начальников-самодуров, не желают работать в подчинении у некомпетентного босса, стремящегося контролировать каждый шаг подчиненных.