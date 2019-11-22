Федоров рассказал, когда запустят «государство в смартфоне»

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К концу 2019 года Министерство цифровой трансформации представит приложение Дия в рамках проекта государство в смартфоне.
Об этом рассказал в интервью Радио Свобода министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Уже совсем скоро, уже в декабре (в ноябре мы уже закончим разработку), мы презентуем мобильное приложение, которое будет называться Дия, в народе — государство в смартфоне», — сказал министр.
Первые проекты, которые уже будут в смартфоне — это водительские права и технический паспорт на автомобиль.
«И довольно скоро, уже в следующем релизе, будут электронные студенческие, электронные удостоверения пенсионера. И потом начнется эра трансформации электронных услуг в смартфон. Начнем мы, наверное, с прописки электронной, изменения места регистрации, получения пенсии и так далее», — добавил Федоров.
Кроме того, в декабре будет представлен также «кабинет застройщика».
«Также мы в декабре представляем очень важный проект для нас — это „кабинет застройщика“. Это когда человек хочет что-то построить, он сможет подать документы, известить государство о том, что он начал строительство, в электронном формате и без участия ни одного чиновника. Таких услуг в мире не очень много. А мы начинаем с таких услуг. Поэтому это очень приятно. И это по сути наши первые шаги», — подчеркнул министр.
На вопрос, как система будет работать эффективно, если не по всей Украине есть нормальное покрытие интернета, он ответил:
«Первая цель — это оцифровывать на 100% все услуги электронные. Это все наши цели на 5 лет. Странам цивилизованным нужно было 15−20 лет. Мы на 5 лет ставим эту. Я скажу по секрету, наша внутренняя цель — на 3 года. Но публично на 5 лет. Но мы никому об этом не скажем. Второе — это покрыть интернетом всю Украину и мобильным, и скоростным», − ответил Федеоров.
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