США разрешили Microsoft продавать свой софт Huawei

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Министерство торговли США выдало компании Microsoft лицензию на поставку программного обеспечения Huawei, сообщает Bloomberg.
«Министерство торговли США удовлетворило запрос Microsoft на получение лицензии на продажу компании Huawei программного обеспечения, ориентированного на массовый рынок», — говорится в сообщении.
Лицензия на продажу ПО, «ориентированного на массовый рынок», действительна до февраля 2020 года.
Какое именно ПО и в каких объемах Microsoft сможет поставлять Huawei — не уточняется. Из устройств, которые могут использовать софт Microsoft у китайской компании есть ноутбуки MateBook с ОС Windows 10.
Напомним, что недавно Министерство торговли США снова продлило лицензии на работу американских компаний с Huawei.
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