В Бахрейне запустили первый полностью цифровой банк

Банк ABC объявил о запуске ila Bank,цифрового банка для мобильных устройств, который начал работу сегодня в полночь и открыл новую эру в цифровом банкинге в Бахрейне. Об этом пишет 24/7News.

Запуск ila отражает стремление банка ABC вывести сектор финансовых услуг на новый уровень, сочетая технологии с ориентированным на человека дизайном для просмотра банковской деятельности следующего поколения.

Ila обещает «переместить» своих клиентов от того, где они находятся сейчас, «туда», где они хотят быть, обеспечивая свои долгосрочные и краткосрочные цели и стремления с помощью передовых технологий и сложной аналитики данных.

«В банке ABC мы рассматриваем изменения как возможность стать более значимыми для наших клиентов, – сказал генеральный директор группы компаний ABC. – Это чудесное время не только для нас, но и для всей страны. Цифровая трансформация предоставляет огромные возможности для стимулирования долгосрочных позитивных изменений по всему Королевству».

Среди особенностей нового цифрового банка выделяется:

цифровая регистрация за несколько минут,

пользователь сразу получает виртуальную дебетовую карту,

клиентам предлагаются гибкие варианты финансирования,

пользователь может открыть несколько счетов в иностранной валюте, которые могут быть привязаны к одной карте,