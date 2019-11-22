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В Бахрейне запустили первый полностью цифровой банк

В Бахрейне запустили первый полностью цифровой банк

Банк ABC объявил о запуске ila Bank,цифрового банка для мобильных устройств, который начал работу сегодня в полночь и открыл новую эру в цифровом банкинге в Бахрейне. Об этом пишет 24/7News.

Запуск ila отражает стремление банка ABC вывести сектор финансовых услуг на новый уровень, сочетая технологии с ориентированным на человека дизайном для просмотра банковской деятельности следующего поколения.

Ila обещает «переместить» своих клиентов от того, где они находятся сейчас, «туда», где они хотят быть, обеспечивая свои долгосрочные и краткосрочные цели и стремления с помощью передовых технологий и сложной аналитики данных.

«В банке ABC мы рассматриваем изменения как возможность стать более значимыми для наших клиентов, – сказал генеральный директор группы компаний ABC. – Это чудесное время не только для нас, но и для всей страны. Цифровая трансформация предоставляет огромные возможности для стимулирования долгосрочных позитивных изменений по всему Королевству».

Среди особенностей нового цифрового банка выделяется:

  • цифровая регистрация за несколько минут,
  • пользователь сразу получает виртуальную дебетовую карту,
  • клиентам предлагаются гибкие варианты финансирования,
  • пользователь может открыть несколько счетов в иностранной валюте, которые могут быть привязаны к одной карте,
  • клиент получает счет, который поощряет его экономить больше, вознаграждая его более высокой процентной ставкой на более высоком балансе, который будет рассчитываться ежедневно и выплачиваться ежемесячно.
По материалам Mind
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