Tesla получила 200 тысяч заказов на Cybertruck

Серийное производство бронированного пикапа Cybertruck начнется только в 2022 году.

Меньше чем через неделю после презентации грузовика Cybertruck, компания Tesla получила 200 тыс заказов на эту модель, сообщает в Twitter глава компании Илон Маск.

Серийное производство бронированного грузовика от Tesla начнется только в 2022 году. Чтобы оформить предзаказ на Cybertruck, нужно оформить заявку и оставить залог в $100. В случае отказа от покупки залог будет возвращен.

Tesla получила огромное количество заказов на новую модель несмотря на конфуз, который произошел на презентации Cybertruck: бронированное стекло треснуло во время демонстрации его прочности.

Чуть раньше Маск писал в своем Twitter, что большинство заказов пришлись на среднюю (с двумя моторами) и топовою (с тремя моторами) версии грузовика.

Версию с одним мотором заказали всего 17% пользователей.