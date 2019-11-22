Tesla получила 200 тысяч заказов на Cybertruck

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Серийное производство бронированного пикапа Cybertruck начнется только в 2022 году.
Меньше чем через неделю после презентации грузовика Cybertruck, компания Tesla получила 200 тыс заказов на эту модель, сообщает в Twitter глава компании Илон Маск.
Серийное производство бронированного грузовика от Tesla начнется только в 2022 году. Чтобы оформить предзаказ на Cybertruck, нужно оформить заявку и оставить залог в $100. В случае отказа от покупки залог будет возвращен.
Tesla получила огромное количество заказов на новую модель несмотря на конфуз, который произошел на презентации Cybertruck: бронированное стекло треснуло во время демонстрации его прочности.
Чуть раньше Маск писал в своем Twitter, что большинство заказов пришлись на среднюю (с двумя моторами) и топовою (с тремя моторами) версии грузовика.
Версию с одним мотором заказали всего 17% пользователей.
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