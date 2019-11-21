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Глава правления ПриватБанка попал в больницу

Глава правления ПриватБанка попал в больницу

Председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл госпитализирован в больницу из-за переутомления.

Такую информацию сообщил пресс-секретарь “ПриватБанка” Олег Серга в комментарии “УНН”, после того, как нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что Крумханзл находится больнице с инфарктом.

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“Мы не подтверждаем госпитализации с инфарктом. Господину Крумханзлу была оказана медицинская помощь, но не по диагнозу инфаркт. Он находится сейчас в больнице, в амбулатории. И состояние здоровья нормальное, ничего не угрожает”, – сообщил Серга.

Справка Finance.ua:

  • Петр Крумханзл является Председателем правления ПриватБанка с 8 февраля 2018.
  • До этого (2016-2017) он занимал должность главного операционного директора Home Credit China.
  • 2013-2016 – австрийская компания Heta Asset Resolution, главный операционный директор словенского филиала.
  • 2011-2013 – Interim Management & Consulting.
  • 2004-2011 – Райффайзен Банк Аваль, член правления по операционным вопросам.
По материалам УНН
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