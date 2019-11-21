Глава правления ПриватБанка попал в больницу

Председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл госпитализирован в больницу из-за переутомления.

Такую информацию сообщил пресс-секретарь “ПриватБанка” Олег Серга в комментарии “УНН”, после того, как нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что Крумханзл находится больнице с инфарктом.

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“Мы не подтверждаем госпитализации с инфарктом. Господину Крумханзлу была оказана медицинская помощь, но не по диагнозу инфаркт. Он находится сейчас в больнице, в амбулатории. И состояние здоровья нормальное, ничего не угрожает”, – сообщил Серга.

Справка Finance.ua:

Петр Крумханзл является Председателем правления ПриватБанка с 8 февраля 2018.

До этого (2016-2017) он занимал должность главного операционного директора Home Credit China.

2013-2016 – австрийская компания Heta Asset Resolution, главный операционный директор словенского филиала.

2011-2013 – Interim Management & Consulting.