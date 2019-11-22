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В России аптеки заинтересовались продажей лекарств в кредит

В России аптеки заинтересовались продажей лекарств в кредит

МТС Банк, штаб-квартира в Москве, тестирует выдачу POS-кредитов на покупку дорогостоящих лекарств.

Пока взять заем на покупку препаратов можно в нескольких аптеках «Самсон-фарма» (российская фармацевтическая компания-ретейлер — ред.), подобную услугу также планирует запустить группа компаний «ЭРКАФАРМ» (аптеки в формате от мегамаркетов до киосков — ред.). Тем не менее крупные игроки на рынке POS-кредитования с опаской смотрят на сегмент фармацевтики: рынок хоть большой и низкоконкурентный, но риски не изучены.

Взять целевой потребительский кредит в аптеках «Самсон-фарма» можно на сумму от 3 тыс. до 300 тыс. рублей по ставке 23% годовых. Максимальный срок займа — один год. Эксперимент был запущен на прошлой неделе.

«Самсон-фарма» специализируется на продаже редких и дорогостоящих лекарственных препаратов, в том числе онкологических. «Мы не понаслышке знаем о случаях, когда препарат нужен здесь и сейчас, но необходимой суммы у покупателя нет, и взять ее негде. POS-кредитование в данном случае — это быстрый выход из ситуации», — объясняют запуск новой услуги в сети.

В дальнейшем «Самсон-фарма» планирует развивать POS-кредитование как часть программы лояльности и компенсировать стоимость обслуживания займа, в том числе за счет партнеров-производителей.

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По материалам Банки.ру
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