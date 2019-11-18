Межбанк: крупные игроки противостояли НБУ

Как мы и прогнозировали в своем утреннем обзоре – валютный рынок пятницы несколько снизил свои обороты за счет эффекта окончания недели, но прошел интересно из-за противостояния курсовых интересов крупных игроков и действий Нацбанка.

Выходы/уходы с межбанка крупнейших операторов рынка и Нацбанка – сформировали динамику по курсу в течение дня.

Межбанк стартовал с уровня 24,17/24,20 гривен за доллар, что было выше котировок закрытия четверга 24,15/25,17.

Как и все последние дни – первичные попытки спекулянтов “разогреть” курс быстро выдохлись за счет сопротивления со стороны реальных покупателей валюты. Они принципиально не хотели “подниматься” по котировкам и боролись за каждую копейку. Спекулянты быстро потеряли интерес к игре “на повышение” и перешли в формат работы “в две стороны”.

К 11 часам доллар просел до 24,18/24,2050 гривен. На торги начали выходить основные покупатели, а также (как и вчера) – Нацбанк.

По информации участников рынка НБУ купил свои дежурные $30 млн, чем частично и сдержал проседание котировок на тот период, пока он был на торгах.

Но как только регулятор ушел с межбанка – предложение начало превышать спрос и доллар просел до 24,15/24,175 к 12:00 и до 24,13/24,155 к обеду.

После 14 часов – на единичных сделках и постепенно стихающем пятничном рынке – снова оживились спекулянты.

Они начали пользоваться ситуацией и играть “на понижение”. Если в 14:00 котировки еще находились в пределах 24,13/24,155 гривен за доллар, то к 15:00 они уже просели до 24,10/24,12, а к завершению сессии остановились на отметке 24,095/24,12.

Главные события 22 ноября на межбанке:

1) После новых тщетных попыток спекулянтов «разогреть» курс — затем постепенное снижение котировок. В итоге — с утренних 24,17/24,20 гривен за доллар к концу дня американская валюта подешевела до 24,095/24,12;

2) НБУ по информации участников рынка не выходил на торги в публичном формате аукциона, но выкупил $30 млн через Matching;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,1808 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 25 ноября составил 24,164262.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,10 / 24,12

евро – 26,64 / 26,66

российский рубль – 0,3781 / 0,3788

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1037/ 1,1038

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