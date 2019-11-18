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Amazon готовит к открытию первый робосупермаркет Go

Amazon готовит к открытию первый робосупермаркет Go

Первый робомагазин Amazon Go, в котором нет касс, а деньги автоматически снимаются со счета покупателя на основе информации от датчиков и камер, открылся в начале 2018 года. К сегодняшнему дню число таких магазинов в США достигло 16. До сих пор это были небольшие торговые точки, однако вскоре компания планирует представить полноценный роботизированный супермаркет.

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Как сообщает Bloomberg, первый большой робомагазин Amazon может открыться для покупателей уже в начале следующего года. В настоящее время инженеры компании тестируют технологию Go в Сиэтле, на торговой площади 966 квадратных метров.

Решения, которые хорошо работают в маленьких магазинах, в случае с супермаркетами, вероятно, потребуют некоторого усовершенствования. В частности, проблемой может стать наличие товаров, которые необходимо взвешивать — например, свежих фруктов и овощей. Пока неясно, как корпорация Джеффа Безоса собирается справиться с этим.

Помимо этого, стало известно, что Amazon рассматривает возможность лицензировать свои робомагазины для использования другими розничными сетями, а также в аэропортах, кинотеатрах и на стадионах. Прогнозируется, что лицензирование позволит компании расширить свое присутствие в оффлайн-ритейле быстрее и дешевле, чем если она будет все время полагаться только на свои силы.

По материалам ITC.ua
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