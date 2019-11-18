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УЗ выделила 1 млрд грн на вознаграждения работникам

УЗ выделила 1 млрд грн на вознаграждения работникам

Правление Укрзализныци приняло решение выплатить премии своим работникам. На эти цели израсходуют 1 миллиард гривен.

Об этом сообщил председатель Укрзализныци Евгений Кравцов в FACEBOOK.

“До конца года выплатим железнодорожникам до 1 млрд грн. Это вознаграждение по итогам работы в 2018-м. Решение приняли правлением”, – отметил Кравцов.

По его словам, средства работники получат уже в следующем месяце в размере 50% должностного оклада.

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Ранее Finance.ua сообщал, что средняя заработная плата в «Укрзализныце» за последние три года увеличилась в 2,2 раза, или на 120% – в сентябре она составляла 12 435 грн.

Справка Finance.ua:

В июле Укрзализныця озвучила средний размер зарплаты по некоторым специальностям:

  • средняя месячная зарплата машиниста составляет 21 247 грн;
  • помощника машиниста – 14 799 грн;
  • монтера пути по текущему содержанию пути – 12 486 грн;
  • монтера пути ПМС – 11 559 грн;
  • осмотрщика вагонов – 11 738 грн.

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По материалам Finance.UA
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