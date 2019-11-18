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Коломойскому законодательно запретят вернуть Приватбанк — источник

Коломойскому законодательно запретят вернуть Приватбанк — источник

Украинская власть может запретить возврат банков владельцам, такое условие выдвинул МВФ.

Как стало известно ЭП, в ближайшее время может быть принят соответствующий закон или изменения в действующее законодательство.

По словам источника в НБУ, это часть договоренностей с МВФ, и соответствующие инициативы уже готовятся.

О деталях, как и в какие законы будут вноситься изменения, источник не сообщил.

Собеседник в Кабмине также подтвердил информацию о подготовке такой законодательной инициативы, но тоже без конкретики. “Текста сейчас нет”, – подчеркнул источник.

По материалам Економічна Правда
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