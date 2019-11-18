В Киеве повысили тарифы на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для ЧАО АК “Киевводоканал”.

Соответствующее решение приняли члены НКРЭКУ сегодня на заседании.

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Тариф на водоснабжение для киевлян повысили на 85 копеек за 1 кубометр (без НДС).

Тарифы потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода:

на централизованное водоснабжение – 9,86 грн за 1 кубометр без НДС (действующий тариф 9,01, рост – на 0,85 грн или 9,43%);

На централизованный водоотвод – 7,49 грн за 1 кубометр без НДС (действующий тариф 7,97, уменьшение – на 0,48 грн или 6,02%).

Тарифы потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода:

на централизованное водоснабжение – 3,69 грн за 1 кубометр без НДС (действующий тариф 3,62, рост – на 0,07 грн или 1,93%);