0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 483 0

В Киеве повысили тарифы на воду

В Киеве повысили тарифы на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для ЧАО АК “Киевводоканал”.

Соответствующее решение приняли члены НКРЭКУ сегодня на заседании.

Читайте также: Сколько будет стоить газ в следующем году

Тариф на водоснабжение для киевлян повысили на 85 копеек за 1 кубометр (без НДС).

Тарифы потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода:

  • на централизованное водоснабжение – 9,86 грн за 1 кубометр без НДС (действующий тариф 9,01, рост – на 0,85 грн или 9,43%);
  • На централизованный водоотвод – 7,49 грн за 1 кубометр без НДС (действующий тариф 7,97, уменьшение – на 0,48 грн или 6,02%).

Как сэкономить на коммуналке

Тарифы потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода:

  • на централизованное водоснабжение – 3,69 грн за 1 кубометр без НДС (действующий тариф 3,62, рост – на 0,07 грн или 1,93%);
  • на централизованный водоотвод – 2,41 грн за 1 кубометр без НДС (действующий тариф 7,97, уменьшение – на 0,23 грн или 8,71%).
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НКРЭКУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.