В Киеве повысили тарифы на воду

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для ЧАО АК “Киевводоканал”.
Соответствующее решение приняли члены НКРЭКУ сегодня на заседании.
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Тариф на водоснабжение для киевлян повысили на 85 копеек за 1 кубометр (без НДС).
Тарифы потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода:
Тарифы потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода:
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