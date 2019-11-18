ПриватБанк получил рекордную прибыль

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Чистая прибыль государственного ПриватБанка за январь-октябрь 2019 года составила 28 млрд грн, что вдвое превышает финансовый результат деятельности банка в 2018 году.
Об этом говорится в сообщении на сайте финучреждения.
Как сообщила финдиректор банка Анна Самарина, прирост кредитного портфеля Приватбанка за 9 месяцев 2019 года составил 14,9%.
Аналогичный показатель в целом по банковской системе составляет -3,4%, по группе государственных банков -3,7%.
Прирост чистых активов Приватбанка с начала 2019 года составил 2%. При этом прирост чистых активов в целом по банковской системе составляет 1% (без учета ПриватБанка – 0,8%).
По группе государственных банков прирост чистых активов – 0,1%, а без учета ПриватБанка чистые активы по группе уменьшаются на 1,1%.
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