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Причины безработицы в Украине (инфографика)

Причины безработицы в Украине (инфографика)

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины наиболее распространенной причиной безработицы называют увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.

Об этом сообщает заместитель министра экономики Сергей Николайчук на своей странице в FACEBOOK.

Почему не работают украинцы:

  • 38% безработных в Украине – это уволенные по собственному желанию или по соглашению сторон;
  • 21% – уволенные по экономическим причинам и из-за сокращения штата;
  • по 10% не нашли работу после окончания учебы или уволены из-за окончания срока контракта;
  • 9% – имеют только сезонную работу;
  • 5% не работают из-за выполнения домашних обязанностей.

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По словам заместителя министра, увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон является достаточно естественной причиной. Однако с высокой вероятностью такой способ используется бизнесом для увольнения «неэффективных» работников, чтобы оптимизировать деятельность или из-за сокращения производства.

“Последняя причина [сокращения. – Ред.] является официальной для 21% безработных – достаточно много, учитывая текущий высокий спрос на рабочую силу. Это еще раз подтверждает необходимость реформы рынка труда”, – отмечает Николайчук.

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По 10% безработных, которые не получили работу после окончания вузов, заместитель министра считает, что причиной является несоответствие учебных программ реальным запросам рынка. При таких условиях важна необходимость трансформации высшего образования.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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