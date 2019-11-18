Причины безработицы в Украине (инфографика)

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины наиболее распространенной причиной безработицы называют увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.

Об этом сообщает заместитель министра экономики Сергей Николайчук на своей странице в FACEBOOK.

Почему не работают украинцы:

38% безработных в Украине – это уволенные по собственному желанию или по соглашению сторон;

21% – уволенные по экономическим причинам и из-за сокращения штата;

по 10% не нашли работу после окончания учебы или уволены из-за окончания срока контракта;

9% – имеют только сезонную работу;

5% не работают из-за выполнения домашних обязанностей.

По словам заместителя министра, увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон является достаточно естественной причиной. Однако с высокой вероятностью такой способ используется бизнесом для увольнения «неэффективных» работников, чтобы оптимизировать деятельность или из-за сокращения производства.

“Последняя причина [сокращения. – Ред.] является официальной для 21% безработных – достаточно много, учитывая текущий высокий спрос на рабочую силу. Это еще раз подтверждает необходимость реформы рынка труда”, – отмечает Николайчук.

Читайте также: В Украине нелегально работают несколько миллионов украинцев – Гоструда

По 10% безработных, которые не получили работу после окончания вузов, заместитель министра считает, что причиной является несоответствие учебных программ реальным запросам рынка. При таких условиях важна необходимость трансформации высшего образования.

Справка Finance.ua:

Среди сфер, где готовы принимать людей без опыта:

логистика – средняя предлагаемая в вакансиях зарплата составляет 12 442 грн;

банки и инвестиции, лизинг – 11 400 грн;

телекоммуникации и связь – 11 119 грн;

продажи (клиент-менеджмент) – 12 0522;