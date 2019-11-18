Причины безработицы в Украине (инфографика)

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В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины наиболее распространенной причиной безработицы называют увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.
Об этом сообщает заместитель министра экономики Сергей Николайчук на своей странице в FACEBOOK.
Почему не работают украинцы:
По словам заместителя министра, увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон является достаточно естественной причиной. Однако с высокой вероятностью такой способ используется бизнесом для увольнения «неэффективных» работников, чтобы оптимизировать деятельность или из-за сокращения производства.
“Последняя причина [сокращения. – Ред.] является официальной для 21% безработных – достаточно много, учитывая текущий высокий спрос на рабочую силу. Это еще раз подтверждает необходимость реформы рынка труда”, – отмечает Николайчук.
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По 10% безработных, которые не получили работу после окончания вузов, заместитель министра считает, что причиной является несоответствие учебных программ реальным запросам рынка. При таких условиях важна необходимость трансформации высшего образования.
Среди сфер, где готовы принимать людей без опыта:
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