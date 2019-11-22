В Укрэнерго объяснили, чего не хватает для внедрения возобновляемой энергетики в Украине

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Для интенсивного внедрения возобновляемых источников энергии в энергосистеме Украины до 2023 года нужно иметь 2 ГВт высокоманевренных мощностей с быстрым стартом и до 1 ГВт систем поддержки и регулирования частоты на базе аккумулирования электроэнергии.
Об этом заявили в НЭК Укрэнерго.
«Введение указанных выше мощностей позволит минимизировать вероятность возникновения рисков нарушения операционной безопасности при значительных колебаниях мощности на ВИЭ и снизить потребность в постоянном использовании для компенсации этих колебаний традиционной генерации», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что из-за интенсивного роста мощности ВИЭ энергосистема уже сегодня испытывает дефицит маневренных мощностей. Снижение возможностей балансировки обусловлено высокой базовой мощностью АЭС, ТЭЦ, ТЭС, а в паводковый период и ГЭС, ростом доли покрытия ВИЭ, которые не только не обеспечивают регулирование, но и ставят перед ним новые вызовы.
«В рыночных условиях инструментом балансировки также является рынок вспомогательных услуг, полноценный запуск которого крайне необходим. В этом плане необходима реконструкция энергообъектов традиционной генерации для полноценного участия в рынке вспомогательных услуг. Участие в рынке вспомогательных услуг атомной и гидрогенерации позволит оптимизировать работу АЭС (их разгрузки или остановки при профиците генерации с соответствующей оплатой утраченной АЭС экономической выгоды). Но для этого необходимо усовершенствовать нормативную базу», — отметили в компании.
На сегодня ВИЭ имеют невысокую точность прогнозирования производства, подчеркнул главный диспетчер Укрэнерго Виталий Зайченко.
«Возникновение значительных колебаний выработки из ВИЭ требует срабатывания, кроме балансирующих мощностей, еще и резервов, прежде всего предназначенных для компенсации возмущений в энергосистеме, а не для балансировки. Это в свою очередь уже сегодня создает дефициты резервов», — сказал он.
По прогнозу компании, в 2021 году максимум дефицита мощности резервов на разгрузку прогнозируется на уровне 486 МВт в течение 1825 ч/год, на загрузку — 702 МВт в течение 4198 ч/год.
«Устранить дефицит резервов и улучшить балансировку в энергосистеме позволит сооружение систем аккумулирования энергии или развитие систем управления спросом. Альтернативной этим двум решением может быть введение новых высокоманевренных балансирующих мощностей с широким регулировочным диапазоном и быстрым пуском», — резюмировали в Укрэнерго.
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