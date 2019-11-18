Межбанк: сработает "пятничный" эффект

22 ноября на валютном рынке будет опять достаточно интересно, но объемы операций и активность клиентов продолжат снижаться. Сработает “пятничный” эффект завершения недели и уменьшения деловой активности перед выходными. По нашим прогнозам, объемы операций будут в пределах до $180 млн при совершении до 470 сделок. Но это не значит, что по поведению курсового тренда все будет очень просто.

Дело в том, что как раз на малообъемном рынке очень любят играть спекулянты, так как любая сделка на $2-3 млн уже влияет на поведение рынка, а операции на $10-15 млн уже способны менять общий тренд по курсу на торгах. Это очень интересно спекулянтам в том случае, если ощущается активный спрос на валюту у конечных покупателей. Поэтому сегодня спекулянты будут работать как в формате “в две стороны”, так и пытаться разогреть межбанк, подстраиваясь под действия крупных игроков.

На поведение участников рынка окажут влияние и дополнительные факторы:

1) Начало периода основных возмещений НДС экспортерам от государства. Пока эти суммы будут незначительными, но учитывая, что впереди два выходных – с 25-го ноября это уже пойдет в значительных объемах. Клиенты понимают это и: 1) психологически экспортеры уже не торопятся с продажей валюты, ожидая гривны от государства; 2) импортеры при благоприятном курсе будут готовы покупать валюту в больших объемах, опасаясь роста ее котировок из-за потенциального сокращения ее предложения экспортерами в ближайшее время. Это “оживит” клиентов на валютном рынке в ближайшее время;

2) Наличный рынок и ликвидность банков.

На наличном рынке “тишина”. Доллар в обменках по прежнему практически не реагирует на колебания межбанка, и его продажа идет в пределах 24,30-24,40 гривен. Стабильность курса на наличном рынке помогает гривне и на межбанке;

Корсчета банков на утро 22 ноября выросли за сутки сразу на 2,4 млрд гривен – до 55,6 млрд. Этого не только достаточно для полноценной работы всей банковской системы, но и дает возможность спекулянтам поиграть котировками в течение дня.

3) Действия НБУ и поведение крупных игроков.

Тут без особых изменений. При избытке предложения доллара на торгах — НБУ продолжит его выкупать, а при ситуативном росте котировок — регулятор будет наблюдать за этим со стороны, экономя резервы. Нацбанк своими выкупами предложения доллара на межбанке удержит курс в пределах выше 24 гривен, даже в случае его активных распродаж отдельными клиентами.

Как и вчера – основную роль в формирование курсового тренда 22 ноября сыграют выходы на торги крупнейших игроков и их ситуативные задачи по покупке/продаже валюты.

Мы ожидаем на сегодня коридор по доллару в пределах 24,07-24,27 гривен при зависимости курсового тренда от действий крупнейших игроков.

Особой активности со стороны нерезидентов в эту пятницу мы не ожидаем. Основную скрипку в курсообразовании сегодня сыграют местные участники валютного рынка.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,15 / 24,17

евро – 26,76 / 26,78

российский рубль – 0,3789 / 0, 3793

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