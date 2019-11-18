В Украине разоблачили схему присвоения госсредств через тендеры

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Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины разоблачили на схеме проведения неправомерной тендерной закупки медицинской системы. На разоблачении схемы сэкономили 108 млн грн государственных средств.
Об этом заявил на своей странице в Facebook министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
“Продолжаем бороться со схемами в IT-закупках. Вместе с министром юстиции Denis Malyuska сэкономили на подозрительном тендере 108 миллионов гривен”, – написал Федоров.
По его словам, 16 октября Центр здравоохранения Государственной уголовно–исполнительной службы Украины объявил тендер на сумму 115 735 000 грн.
“Кроме “сказочной” суммы в 115 735 000 грн, тендерная процедура пахнет изворотами, подстроеными под конкретных игроков. Одновременно 5 предметов закупки, не связанных между собой, оказываются в одном тендере”, – сообщил Федоров.
По его словам, на продажу были выставлены такие предметы: подсистема электронного документооборота, подсистема управления финансово-хозяйственной деятельностью (ERP), централизованная медицинская информационная подсистема, программное обеспечение (Windows Server 2019 и Windows SharePointStdCAL) и серверное оборудование.
“По требованиям понятно, что технические характеристики на медицинскую систему написаны под одного разработчика МИС (Медицинская информационная система): указаны языки программирования и конкретный фреймворк, который использует только один разработчик; указана интеграция с конкретным диагностическим оборудованием, которое этот разработчик и продает — IDIS”, – написал Федоров.
По словам министра, это нарушение закона “О публичных закупках”, ведь разные предметы закупок ограничивают круг возможных участников тендера.
“Интересно еще и то, что заказчик этого тендера осуществил закупку мобильного диагностического комплекса IDIS в количестве 120 комплектов на сумму 15 579 000 грн. Не допустить независимых производителей к своим тендерам и прибрать в карман 115 млн грн. оказалось уже не таким легким делом, поскольку ожидаемая стоимость тендера составляет 6 933 798 грн”, – отметил Федоров.
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