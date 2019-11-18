Два года monobank – первого в Украине мобильного банка

Сегодня проекту monobank исполнилось 2 года. Отличная дата с не менее выдающимися достижениями.

За эти 730 дней к monobank присоединилось больше 1,5 млн клиентов, которые совершили 355 млн покупок и получили за это – 577 млн кешбэка. А потрачено клиентами более 146 млрд гривен. Детальнее статистика .

За 2 года пройдено много дорог и было реализовано немало финансовых услуг. Давайте вспомним этот трудный, но очень интересный путь:

Октябрь 2017 – Старт бета-тестирования (~9 тыс пользователей).

Выдана первая карта внешнему клиенту.

Ноябрь 2017 – Рассрочка.

22 ноября – Официальный релиз приложения.

Декабрь 2017 – Старт национальной рекламной кампании.

Разворачивание точек выдач.

Январь 2018 -Shake-to-pay, SWIFT-платежи.

Февраль 2018 – 100’000 клиентов,

Старт депозитной программы.

Март 2018 – Реферальная программа (1500 успешных привлечение в 1 день).

Google Pay (3200 оплат в 1 день)

Апрель 2018 – Редизайн выписок.

Июнь 2018 – Именные карты.

Август 2018 – Apple Pay, Спортивный Депозит.

Сентябрь 2018 – Депозиты с пополнением и капитализацией процентов.

Октябрь 2018 – 500’000 клиентов.

Ноябрь 2018 – Карты и депозиты в долларах и евро. Покупка частями.

Декабрь 2018 – Выплата зарплат на карты моно.

Февраль 2019 – Iron Bank – железные карты для крупных вкладчиков, мильная программа.

Покупка валюты он-лайн в приложении.

Апрель 2019 – Меню с настройками безопасности.

Май 2019 – Payoneer. Редизайн депозитов. Платная железная карта.

25 мая – 1’000’000 клиентов

Июнь 2019 – Партнерский кешбэк. Возможность оформить карту платежной системы VISA. Динамический CVC2. Возможность снять наличные с наших карт в сети заправок WOG.

Июль 2019 – ​​Запустили совместно с lifecell услугу нотификации абонентов оператора.

Август 2019 – Редизайн раздела «Тарифы». Пополнение карты monobank с карт Visa/MasterCard любого банка мира

Сентябрь 2019 – Меню “Награды”. Запуск магазина с атрибутикой monobank – monoshop.

Октябрь 2019 – Запуск карты platinum – первая карта в Европе, на которой нет данных: номер, срок действия и СVV2.

Подключение Apple Business Chat для коммуникаций с клиентами – iMessage.

500 млн грн – кешбэка выплачено клиентам со старта проекта.

Карта в злотых.

Ноябрь 2019 – 1’500’000 клиентов.

Функция “Совместная оплата” (Split bill).

22 ноября 2019 – Два года проекту monobank!

Стремление быть лучшим банком для клиента, отображается не только в статистике, но и в признании его одним из самых быстрорастущих необанков в мире!

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