Два года monobank – первого в Украине мобильного банка

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Сегодня проекту monobank исполнилось 2 года. Отличная дата с не менее выдающимися достижениями.
За эти 730 дней к monobank присоединилось больше 1,5 млн клиентов, которые совершили 355 млн покупок и получили за это – 577 млн кешбэка. А потрачено клиентами более 146 млрд гривен. Детальнее статистика.
За 2 года пройдено много дорог и было реализовано немало финансовых услуг. Давайте вспомним этот трудный, но очень интересный путь:
– Старт бета-тестирования (~9 тыс пользователей).
Выдана первая карта внешнему клиенту.
– Рассрочка.
– Официальный релиз приложения.
– Старт национальной рекламной кампании.
Разворачивание точек выдач.
-Shake-to-pay, SWIFT-платежи.
– 100’000 клиентов,
Старт депозитной программы.
– Реферальная программа (1500 успешных привлечение в 1 день).
Google Pay (3200 оплат в 1 день)
– Редизайн выписок.
– Именные карты.
– Apple Pay, Спортивный Депозит.
– Депозиты с пополнением и капитализацией процентов.
– 500’000 клиентов.
– Карты и депозиты в долларах и евро. Покупка частями.
– Выплата зарплат на карты моно.
– Iron Bank – железные карты для крупных вкладчиков, мильная программа.
Покупка валюты он-лайн в приложении.
– Меню с настройками безопасности.
– Payoneer. Редизайн депозитов. Платная железная карта.
25 мая – 1’000’000 клиентов
– Партнерский кешбэк. Возможность оформить карту платежной системы VISA. Динамический CVC2. Возможность снять наличные с наших карт в сети заправок WOG.
– Запустили совместно с lifecell услугу нотификации абонентов оператора.
– Редизайн раздела «Тарифы». Пополнение карты monobank с карт Visa/MasterCard любого банка мира
– Меню “Награды”. Запуск магазина с атрибутикой monobank – monoshop.
– Запуск карты platinum – первая карта в Европе, на которой нет данных: номер, срок действия и СVV2.
Подключение Apple Business Chat для коммуникаций с клиентами – iMessage.
500 млн грн – кешбэка выплачено клиентам со старта проекта.
Карта в злотых.
– 1’500’000 клиентов.
Функция “Совместная оплата” (Split bill).
22 ноября 2019 – Два года проекту monobank!
Стремление быть лучшим банком для клиента, отображается не только в статистике, но и в признании его одним из самых быстрорастущих необанков в мире!
Мы не намерены останавливаться, нам еще есть чем вас удивить. Сделаем все возможное, чтобы стать для вас банком №1 навсегда.
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