Hyundai показал концепт кроссовера будущего (фото)

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai показал на автосалоне в Лос-Анджелесе концептуальный кроссовер Vision T.

Об этом сообщает портал Motor.

“Компания Hyundai привезла на автосалон в Лос-Анджелесе концептуальный кроссовер Vision T с необычными фарами”, – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, длина Vision T равна 4610 миллиметров, ширина – 1938 миллиметров, а высота – 1704 миллиметра.

Особенностью концепта стали «невидимые» светодиодные фары, интегрированные в узор решетки радиатора.

Vision T также получил гибридную силовую установку и функцию подзарядки от обычной сети.

Как сообщалось, Южнокорейский автопроизводитель Hyundai в ближайшие пять лет планирует выпустить 23 новые модели электрокаров.