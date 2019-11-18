Hyundai показал концепт кроссовера будущего (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai показал на автосалоне в Лос-Анджелесе концептуальный кроссовер Vision T.
Об этом сообщает портал Motor.
“Компания Hyundai привезла на автосалон в Лос-Анджелесе концептуальный кроссовер Vision T с необычными фарами”, – говорится в сообщении.
Как сообщает портал, длина Vision T равна 4610 миллиметров, ширина – 1938 миллиметров, а высота – 1704 миллиметра.
Особенностью концепта стали «невидимые» светодиодные фары, интегрированные в узор решетки радиатора.
Vision T также получил гибридную силовую установку и функцию подзарядки от обычной сети.
Как сообщалось, Южнокорейский автопроизводитель Hyundai в ближайшие пять лет планирует выпустить 23 новые модели электрокаров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине нелегально работают несколько миллионов украинцев - Гоструда15 ч. назад - 1373 12
Налоговикам обещают повысить зарплаты12 ч. назад - 3140 6
Бахматюка объявили в национальный розыск8 ч. назад - 1052 3
Платный автобан: участки, которые потенциально привлекательны для инвесторов9 ч. назад - 976 2
Saudi Aramco исключила из своего ІРО крупнейшие мировые банки8 ч. назад - 448 2
Какие пенсионеры получат надбавку в декабре10 ч. назад - 20002
Налоговикам обещают повысить зарплаты12 ч. назад - 3140 6
В Украине нелегально работают несколько миллионов украинцев - Гоструда15 ч. назад - 1373 12
Фейковые представители Tesla обманули украинцев на 12 миллионов10 ч. назад - 1357
Межбанк: сработает "пятничный" эффект12 ч. назад - 1246
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)11 ч. назад - 240
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)Вчера, 12:10 - 1062 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 2284 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2199
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1068