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В США представили беспилотник для массового рынка (фото)

В США представили беспилотник для массового рынка (фото)

На автосалоне в Лос-Анджелесе стартап Canoo представил свой первый беспилотник, который планируется пустить в серию уже в 2021 году.

Снимки прототипа опубликовала медиаслужба Associated Press.

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Судя по фото, беспилотник Canoo выполнен в духе минибуса Volkswagen Microbus, но он более квадратный и с большими окнами.

Внешне авто напоминает самоходный транспорт других автопроизводителей, но вот внутри инженеры не стали устанавливать громоздких сидений, а вместо этого обустроили изогнутую кругом мягкую скамейку, которая, якобы, создает атмосферу уюта.

Кроме того, благодаря такому расположению задних сидений в салоне остается много свободного места. Вместе с тем, сиденья переднего ряда не поворачиваются, а на приборной панели есть все для управления Canoo.

То есть, судя по Canoo, автомобиль изначально спроектирован так, что водитель может полностью самостоятельно управлять транспортом, а датчики и камеры обеспечат сверхсовременную систему помощи при вождении.

По данным Canoo, автомобиль будет ориентирован на широкий круг покупателей и выйдет по относительно доступной цене.

По материалам ТСН
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