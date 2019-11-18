Twitter начал тестировать функцию запланированных постов

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Социальная сеть Twitter начала тестировать функцию публикации запланированных постов.
Об этом компания сообщила в микроблоге.
“Планирование постов на https://twitter.com? Да, пожалуйста! С сегодняшнего дня мы экспериментируем с привлечением одной из самых удобных функций, которая экономит время в Twitter. Скажите нам, что вы думаете об этом, если вы участвуете в эксперименте”, – говорится в сообщении.
На данный момент функция доступна только некоторым пользователям и тестируется в веб-версии Twitter.
Эта функция будет особенно полезна для тех, кто использует платформу для работы. В частности для запланированных рекламных акций и объявлений компаний.
Если тестирование пройдет успешно, то в дальнейшем функцию можно будет ожидать в приложениях для платформ Windows, macOS, iOS и Android.
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