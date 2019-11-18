Межбанк: настрой рынка остался позитивным для гривны

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Валютный рынок четверга был достаточно активен и прошел в противостоянии курсовых интересов крупных игроков. Именно их поведение и время выхода/ухода с рынка в сочетании с действиями НБУ и сформировали общий тренд по доллару на торгах 21 ноября.
Межбанк стартовал с уровня 24,20/24,23 гривен за доллар, что было выше котировок закрытия среды 24,15/25,17. Начальные попытки спекулянтов разогреть рынок быстро столкнулись с нежеланием особо подниматься по курсу у немногочисленных покупателей. Чувствовалось, что они не спешат заключать сделки и готовы достаточно долго торговаться по курсу.
На таких настроениях к 11 часам доллар просел до 24,19/24,22 гривен и на торги начали выходить основные покупатели, а также Нацбанк. По информации дилеров НБУ купил порядка дежурных $30 млн и без лишней суеты спокойно ушел с рынка.
Выкупом излишков валюты регулятор удержал котировки доллара в пределах 24,19/24,22 к 12:00, но как только Нацбанк перестал скупать валюту – котировки начали снижаться.
Именно в этот момент наиболее стойкие и “хитрые” из покупателей стали постепенно выкупать нужные им объемы и уже по другому (более низкому) курсу.
На обед дилеры ушли при долларе по 24,16/24,18 гривен, а после 14:00 на торгах остались только единичные игроки с небольшими заявками.
Предложение незначительно превышало спрос и оставшиеся покупатели и продавцы сошлись на компромиссном уровне котировок 24,15/24,17 уже практически до завершения сессии. Общий настрой рынка сохранился позитивным для гривны. После неудачных попыток “качнуть” курс в первые 40 минут торгов – спекулянты в дальнейшем уже работали в основном только в формате “в две стороны”.
Главные события 21 ноября на межбанке:
1) После попыток “разогрева” курса – затем постепенное снижение котировок. В итоге – с утренних 24,20/24,23 гривен доллар подешевел к концу дня до 24,15/24,17;
2) НБУ по информации участников рынка не выходил на торги в публичном формате аукциона, но выкупил порядка $30 млн через Matching;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,1996 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 22 ноября составил 24,193689.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,16 / 24,18
евро – 26,77 / 26,79
российский рубль – 0,3786 / 0,3793
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1068 / 1,1070
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