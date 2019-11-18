PayPal покупает дисконтсервис Honey за $4 млрд

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Международная платежная система PayPal Holdings объявила о покупке дисконтного сервиса Honey Science Corporation.
Ориентировочная сумма сделки составляет $4 млрд, сообщается на сайте PayPal.
В PayPal считают, что приобретение позволит увеличить продажи, улучшить взаимодействие между продавцами и клиентами.
«Honey является одним из приобретений, которые наиболее преображают, в истории PayPal. Сервис предоставляет широкий спектр услуг, упрощает процесс покупки, и в то же время делает его более доступным и полезным», – отметил президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман.
Платформа Honey помогает покупателям находить в интернете выгодные предложения со скидками, предоставляет купоны, использует оповещения для отслеживания цен. У сервиса около 17 млн активных пользователей в месяц.
За прошлый год пользователи Honey сэкономили $1 млрд. Сейчас Honey работает примерно с 30 тыс. интернет-магазинов.
Отмечается, что после приобретения Honey сохранит свою штаб-квартиру и бренд в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Соучредители Honey Джордж Руан и Райан Хадсон останутся во главе команды Honey в составе PayPal под руководством старшего вице-президента Дж.Кунзе.
После одобрения регулирующих органов, завершение сделки ожидается в первом квартале 2020 года.
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