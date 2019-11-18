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BMW заказала батарей для электрокаров на 10 млрд евро

BMW заказала батарей для электрокаров на 10 млрд евро

Немецкий автопроизводитель BMW заявил, что он заказал аккумуляторные батареи на сумму более 10 млрд евро у китайского производителя аккумуляторных батарей Contemporary Amperex Technology Co (CATL) и у южнокорейского производителя Samsung SDI.

Об этом сообщает Reuters.

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BMW заявила, что увеличила заказ в CATL до 7,3 млрд евро от изначального, который составлял 4 млрд евро. Контракт продлится с 2020 по 2031 год.

Компания подписала контракт на поставку аккумуляторов с Samsung SDI на сумму 2,9 млрд евро, который будет действовать с 2021 по 2023 год.

BMW уверена, что получит необходимый для производства аккумуляторов кобальт из Австралии и Марокко и предоставит его CATL и Samsung SDI.

Автопроизводитель также будет получать литий из ряда месторождений, в том числе в Австралии.

К 2023 году BMW планирует выпустить 25 электрифицированных моделей, причем более половины из них будут полностью электрическими. Компания ожидает, что продажи электрифицированных транспортных средств удвоятся в период между 2019 и 2021 годами.

По материалам Mind
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