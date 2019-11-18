BMW заказала батарей для электрокаров на 10 млрд евро

Немецкий автопроизводитель BMW заявил, что он заказал аккумуляторные батареи на сумму более 10 млрд евро у китайского производителя аккумуляторных батарей Contemporary Amperex Technology Co (CATL) и у южнокорейского производителя Samsung SDI.

Об этом сообщает Reuters.

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BMW заявила, что увеличила заказ в CATL до 7,3 млрд евро от изначального, который составлял 4 млрд евро. Контракт продлится с 2020 по 2031 год.

Компания подписала контракт на поставку аккумуляторов с Samsung SDI на сумму 2,9 млрд евро, который будет действовать с 2021 по 2023 год.

BMW уверена, что получит необходимый для производства аккумуляторов кобальт из Австралии и Марокко и предоставит его CATL и Samsung SDI.

Автопроизводитель также будет получать литий из ряда месторождений, в том числе в Австралии.

К 2023 году BMW планирует выпустить 25 электрифицированных моделей, причем более половины из них будут полностью электрическими. Компания ожидает, что продажи электрифицированных транспортных средств удвоятся в период между 2019 и 2021 годами.