Sony вернется в 2020 году с четырьмя смартфонами

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Последний квартал 2019 года для Sony может быть одним из худших в ее истории. Продажи смартфонов Xperia упали настолько сильно, что компания даже начала прекращать их продажи по всему миру.
Но, как сообщает Сегодня со ссылкой на Android Next, Sony не собирается сворачивать производство смартфонов и в 2020 году вернется на рынок сразу с четырьмя новыми флагманами.
В течение многих лет бизнес смартфонов Sony неуклонно снижался. Даже самые новые телефоны компании, такие как Xperia 1 и Xperia 5, не смогли переломить ситуацию, поскольку компании удалось продать всего 600 тысяч устройств за II квартал 2019 года, что на миллион меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Новая утечка инсайдерской информации с японского сайта Android Next предполагает, что Sony может представить сразу четыре новых флагманских аппарата в 2020 году. Они будут называться Xperia 0, Xperia 1.1, Xperia 3 и Xperia 5.1.
Ожидается, что все смартфоны будут обладать новейшими процессорами Snapdragon 865 и поддержкой сетей 5G, при этом Xperia 0 будет являться моделью самого высокого уровня. Этот телефон будет обладать шестью камерами, 5K дисплеем и в целом рассматривается как преемник Xperia XZ3.
Между тем, Xperia 1.1 и 5.1 являются преемниками последних смартфонов Sony и могут быть представлены на MWC в следующем году в феврале. Обе модели получат 4 задние камеры с дисплеем QHD у Xperia 5.1, а Xperia 1.1 получит 4K экран.
Последняя модель Xperia 3, которая, вероятно, станет преемницей XZ2 Compact – популярных моделей в компактном форм-факторе. Ожидается, что это будет самый маленький смартфон в линейке Xperia 2020 года и будет обладать тройной камерой на задней панели и QHD-дисплеем.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Счетной палате назвали пути решения проблемы долга Пенсионного фондаВчера, 08:12 - 9006 14
ЕС за 5 лет предоставил Украине 15 миллиардов евро помощиПозавчера, 21:36 - 830 13
В Раде назвали сроки принятия закона об игорном бизнесеВчера, 13:03 - 937 6
Кабмин планирует повлиять на тарифы ЖКХВчера, 08:01 - 1166 6
С января украинцам предложат страховую цену на газ - ОржельВчера, 17:01 - 1150 4
В Счетной палате назвали пути решения проблемы долга Пенсионного фондаВчера, 08:12 - 9006 14
Кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспортеВчера, 12:01 - 5736 2
Межбанк: НБУ застрахует курс от проседанияВчера, 11:30 - 4371 1
Ryanair запустил распродажу билетов от €10Вчера, 16:38 - 2056
88% банков отказывают в открытии счетов из-за репутационных рисковВчера, 11:01 - 1439 1
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)Вчера, 12:10 - 585 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 1967 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2030
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 992
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1410 5