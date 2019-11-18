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Sony вернется в 2020 году с четырьмя смартфонами

Sony вернется в 2020 году с четырьмя смартфонами

Последний квартал 2019 года для Sony может быть одним из худших в ее истории. Продажи смартфонов Xperia упали настолько сильно, что компания даже начала прекращать их продажи по всему миру.

Но, как сообщает Сегодня со ссылкой на Android Next, Sony не собирается сворачивать производство смартфонов и в 2020 году вернется на рынок сразу с четырьмя новыми флагманами.

В течение многих лет бизнес смартфонов Sony неуклонно снижался. Даже самые новые телефоны компании, такие как Xperia 1 и Xperia 5, не смогли переломить ситуацию, поскольку компании удалось продать всего 600 тысяч устройств за II квартал 2019 года, что на миллион меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Новая утечка инсайдерской информации с японского сайта Android Next предполагает, что Sony может представить сразу четыре новых флагманских аппарата в 2020 году. Они будут называться Xperia 0, Xperia 1.1, Xperia 3 и Xperia 5.1.

Ожидается, что все смартфоны будут обладать новейшими процессорами Snapdragon 865 и поддержкой сетей 5G, при этом Xperia 0 будет являться моделью самого высокого уровня. Этот телефон будет обладать шестью камерами, 5K дисплеем и в целом рассматривается как преемник Xperia XZ3.

Между тем, Xperia 1.1 и 5.1 являются преемниками последних смартфонов Sony и могут быть представлены на MWC в следующем году в феврале. Обе модели получат 4 задние камеры с дисплеем QHD у Xperia 5.1, а Xperia 1.1 получит 4K экран.

Последняя модель Xperia 3, которая, вероятно, станет преемницей XZ2 Compact – популярных моделей в компактном форм-факторе. Ожидается, что это будет самый маленький смартфон в линейке Xperia 2020 года и будет обладать тройной камерой на задней панели и QHD-дисплеем.

По материалам Сегодня
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