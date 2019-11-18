В Раде назвали сроки принятия закона об игорном бизнесе

Законопроект об игорном бизнесе Верховная Рада примет в первом чтении до Нового года.

Об этом заявил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

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Парламентарий заверил, что правоохранительные органы уже не “крышуют” нелегальные казино.

“Если у любого гражданина или правоохранительного органа есть информация о том, что кто-то якобы во власти сейчас “крышует” нелегальный игорный бизнес, то мы будем об этом докладывать президенту, будет очень решительная реакция. Ведь я занимаюсь в рабочей группе по игорному бизнесу. И сообщения от так называемых игроков о том, что ни СБУ уже, ни МВД – никто не берет деньги за так называемое “крышевание” казино и так далее”, – сообщил Арахамия.

“Я всем депутатам говорю, вы ездите на округа. Если вы увидите какие-то нелегальные казино, сообщайте. Пока мы легализуем этот процесс, я думаю, что мы до Нового года уже примем закон в первом чтении”, – заявил глава фракции.

Напомним, в конце октября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что законопроект правительства об игорном бизнесе еще не готов к рассмотрению в сессионном зале.