В Раде назвали сроки принятия закона об игорном бизнесе

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Законопроект об игорном бизнесе Верховная Рада примет в первом чтении до Нового года.
Об этом заявил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.
Читайте также: Затягивание с законами об игорном бизнесе несет риски для бюджета – Счетная палата
Парламентарий заверил, что правоохранительные органы уже не “крышуют” нелегальные казино.
“Если у любого гражданина или правоохранительного органа есть информация о том, что кто-то якобы во власти сейчас “крышует” нелегальный игорный бизнес, то мы будем об этом докладывать президенту, будет очень решительная реакция. Ведь я занимаюсь в рабочей группе по игорному бизнесу. И сообщения от так называемых игроков о том, что ни СБУ уже, ни МВД – никто не берет деньги за так называемое “крышевание” казино и так далее”, – сообщил Арахамия.
“Я всем депутатам говорю, вы ездите на округа. Если вы увидите какие-то нелегальные казино, сообщайте. Пока мы легализуем этот процесс, я думаю, что мы до Нового года уже примем закон в первом чтении”, – заявил глава фракции.
Напомним, в конце октября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что законопроект правительства об игорном бизнесе еще не готов к рассмотрению в сессионном зале.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Приостановлена выплата больничных и декретныхВчера, 17:01 - 9417 16
ЕС за 5 лет предоставил Украине 15 миллиардов евро помощиВчера, 21:36 - 531 11
Кличко разрешил помощнику Микитася поднять цену на ремонт Шулявского мостаВчера, 14:49 - 977 7
В Счетной палате назвали пути решения проблемы долга Пенсионного фонда5 ч. назад - 1703 3
Кабмин планирует повлиять на тарифы ЖКХ6 ч. назад - 626 3
Приостановлена выплата больничных и декретныхВчера, 17:01 - 9417 16
НКРЭКУ согласовала повышение тарифов на электроэнергиюВчера, 17:44 - 3480 3
Сколько украинцы планируют потратить в Чёрную пятницу (инфографика)Вчера, 15:01 - 1931 1
В Счетной палате назвали пути решения проблемы долга Пенсионного фонда5 ч. назад - 1703 3
Эксперт дал разъяснения к закону о штрафах за отсутствие детского автокреслаВчера, 21:05 - 1702 1
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)Около часа назад - 184 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 1786 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 1953
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 953
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1370 5