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Из-за торговых трений глобальная экономика в 2020 году может потерять $700 млрд - МВФ

Из-за торговых трений глобальная экономика в 2020 году может потерять $700 млрд - МВФ

Из-за торговых трений глобальная экономика в 2020 году может потерять $700 млрд. Такой ущерб может нанести протекционизм отдельных стран.

Об этом заявила глава фонда Кристалина Георгиева на пресс-конференции по итогам четвертого круглого стола с участием глав ведущих мировых организаций, прошедшего в Пекине.

“Рост мировой экономики в 2019 году, как ожидается, составит только 3% – это минимальная динамика за последнее десятилетие. Ключевым фактором стали торговые противоречия, которые привели к усилению неопределенности на международной арене. Потери глобального ВВП, по нашим оценкам, к 2020 году составят $700 млрд – это 0,8% от валового продукта планеты”, – сообщила Георгиева.

Глава МВФ подчеркнула особую актуальность проблемы поиска в таких условиях новых эффективных методов продуктивного многостороннего сотрудничества по целому ряду направлений. Речь идёт как о консолидации в борьбе с климатическими изменениями, так и в финансовой и фискальной политике.

По материалам BIN
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