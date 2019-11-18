КГГА не выдавала разрешение на строительство ТРЦ "Петровка"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Киевской городской государственной администрации не выдавали разрешение на строительство ТРЦ “Петровка”.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
По его словам, заказчику ООО “Б.В” предоставлены градостроительные условия и ограничения (ГУО) для проектирования объекта строительства на ул. Вербовой, 21, 23 в Оболонском районе от 03.10.2019 № 1248 для строительства торгово-общественного центра “Петровка”.
“Поясню: градостроительные условия и ограничения – это исключительно исходные данные для проектирования, которые не является разрешением на строительство. Документом определено предельную высоту проектирования 25 метров. Окончательная же высота будет определена проектной документацией с учетом решений детального плана территорий (ДПТ).
Проектно же предложениями соответствующего ДТП в пределах ул. Вербовая, Куреневская, Богатырская, Московский просп. Набережно-Рыбальская, железнодорожная колея (утвержденного 14.07.2016 №727 / 727) технико-экономические показатели ТЦ “Петровка” на ул. Вербовой, 21, 23 определяют этажность в 2, 3, 5 этажей”, – отметил Поворозник.
Он подтвердил, что этот участок в 2004 году решением Киевсовета передан в аренду ООО “Солидарность”. В марте же 2010 года Киевсовет изменила в договоре аренды ООО “Солидарность” на ООО “Б.В”.
Срок аренды земельного участка – 25 лет, то есть до 2035 года.
“Проектирование ТРЦ планируется на земельном участке площадью 0,9899 га, однако проектная документация в Департамент градостроительства и архитектуры не предоставлялась”, – подчеркнул Николай Поворозник.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен - РазумковВчера, 12:31 - 1839 25
Приостановлена выплата больничных и декретныхВчера, 17:01 - 8732 13
ЕС за 5 лет предоставил Украине 15 миллиардов евро помощиВчера, 21:36 - 428 9
Кличко разрешил помощнику Микитася поднять цену на ремонт Шулявского мостаВчера, 14:49 - 888 6
Кабмин планирует повлиять на тарифы ЖКХ4 ч. назад - 478 3
Приостановлена выплата больничных и декретныхВчера, 17:01 - 8732 13
НКРЭКУ согласовала повышение тарифов на электроэнергиюВчера, 17:44 - 3209 3
Сколько украинцы планируют потратить в Чёрную пятницу (инфографика)Вчера, 15:01 - 1884 1
Зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен - РазумковВчера, 12:31 - 1839 25
Эксперт дал разъяснения к закону о штрафах за отсутствие детского автокреслаВчера, 21:05 - 1489 1
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)25 мин. назад - 50 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 1750 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 1934
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 942
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1362 5