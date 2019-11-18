0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

КГГА не выдавала разрешение на строительство ТРЦ "Петровка"

КГГА не выдавала разрешение на строительство ТРЦ "Петровка"

В Киевской городской государственной администрации не выдавали разрешение на строительство ТРЦ “Петровка”.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, заказчику ООО “Б.В” предоставлены градостроительные условия и ограничения (ГУО) для проектирования объекта строительства на ул. Вербовой, 21, 23 в Оболонском районе от 03.10.2019 № 1248 для строительства торгово-общественного центра “Петровка”.

“Поясню: градостроительные условия и ограничения – это исключительно исходные данные для проектирования, которые не является разрешением на строительство. Документом определено предельную высоту проектирования 25 метров. Окончательная же высота будет определена проектной документацией с учетом решений детального плана территорий (ДПТ).

Проектно же предложениями соответствующего ДТП в пределах ул. Вербовая, Куреневская, Богатырская, Московский просп. Набережно-Рыбальская, железнодорожная колея (утвержденного 14.07.2016 №727 / 727) технико-экономические показатели ТЦ “Петровка” на ул. Вербовой, 21, 23 определяют этажность в 2, 3, 5 этажей”, – отметил Поворозник.

Он подтвердил, что этот участок в 2004 году решением Киевсовета передан в аренду ООО “Солидарность”. В марте же 2010 года Киевсовет изменила в договоре аренды ООО “Солидарность” на ООО “Б.В”.

Срок аренды земельного участка – 25 лет, то есть до 2035 года.

“Проектирование ТРЦ планируется на земельном участке площадью 0,9899 га, однако проектная документация в Департамент градостроительства и архитектуры не предоставлялась”, – подчеркнул Николай Поворозник.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.