Louis Vuitton предложил за Tiffany & Co $16 млрд

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Люксовый холдинг Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) предложил за покупку американской ювелирной компании Tiffany&Co $16 млрд вместо $14,5 млрд, предложенных ранее.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
В ответ на предложение заявки на $130 за акцию Tiffany&Co пообещала LVMH раскрыть конфиденциальные данные о своем финансовом состоянии.
По словам источников Reuters, Tiffany планирует продолжить переговоры о лучшем предложении, и нет никакой уверенности, что сделка будет достигнута.
Ранее в этом месяце Tiffany отказалась от первоначального предложения LVMH на общую сумму $120 за акцию, утверждая, что холдинг существенно недооценивает его.
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