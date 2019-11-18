Louis Vuitton предложил за Tiffany & Co $16 млрд

Люксовый холдинг Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) предложил за покупку американской ювелирной компании Tiffany&Co $16 млрд вместо $14,5 млрд, предложенных ранее.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

В ответ на предложение заявки на $130 за акцию Tiffany&Co пообещала LVMH раскрыть конфиденциальные данные о своем финансовом состоянии.

По словам источников Reuters, Tiffany планирует продолжить переговоры о лучшем предложении, и нет никакой уверенности, что сделка будет достигнута.

Ранее в этом месяце Tiffany отказалась от первоначального предложения LVMH на общую сумму $120 за акцию, утверждая, что холдинг существенно недооценивает его.