Межбанк: НБУ застрахует курс от проседания

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В четверг на валютном рынке будет опять достаточно интересно, хотя объемы операций и активность клиентов несколько снизится. По нашим прогнозам, статистика торгов составит $180-210 млн при совершении до 470-510 сделок.
На поведение участников рынка и курсовой тренд сегодня повлияют следующие факторы:
1) Окончание периода налоговых платежей у компаний и оплата долгов государству опоздавшими клиентами. Те предприятия, которые не успели своевременно уплатить налоги, начинают платить штрафы за просрочку платежей в бюджет. Санкции большие, и поэтому бизнес старается максимально быстро закрыть эти долги. Часть проштрафившихся компаний, получивших вчера валютную выручку, будут активно продавать ее для расчетов с государством. Это уже не такие большие суммы, как в период основных бюджетных проплат, но тем не менее – это добавляет предложения валюты на торгах, что работает на укрепление гривны;
2) Наличный рынок и ликвидность банков.
На наличном рынке без особых изменений по котировкам. Доллар по прежнему не особо реагирует на колебания межбанка, и продажа доллара идет в тех же пределах 24,30-24,40 гривен. Отсутствие “суеты” на наличном рынке помогает гривне и на межбанке и психологически делает из наличного рынка союзника нацвалюты и на торгах.
Корсчета банков на утро 21 ноября практически не изменились и находятся в пределах 53 млрд. Этого полностью достаточно для полноценной работы всей банковской и системы и соблюдения требований по ликвидности со стороны Нацбанка. При этом, без особого давления на валютный рынок.
3) Действия НБУ и поведение крупных игроков.
При избытке предложения доллара на торгах Нацбанк продолжит его выкупать в резервы, что будет страховать курс от существенного проседания. При росте котировок – НБУ не будет вмешиваться в ситуацию, экономя резервы.
Основную роль в курсообразовании 21 ноября сыграют ситуативные действия и курсовые интересы крупнейших игроков. Как местных, так и нерезидентов. Местные в основном будут проводить операции на валютном рынке для обеспечения своей хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, а иностранцы – продолжат работать с ОВГЗ на вторичном рынке. Именно выходы крупных игроков и будут основным драйвером котировок межбанка в течение дня.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,15 / 24,17
евро – 26,76 / 26,77
российский рубль – 0,3776 / 0,3780
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен - РазумковВчера, 12:31 - 1846 25
Приостановлена выплата больничных и декретныхВчера, 17:01 - 8782 13
ЕС за 5 лет предоставил Украине 15 миллиардов евро помощиВчера, 21:36 - 430 9
Кличко разрешил помощнику Микитася поднять цену на ремонт Шулявского мостаВчера, 14:49 - 892 6
Кабмин планирует повлиять на тарифы ЖКХ4 ч. назад - 486 3
Приостановлена выплата больничных и декретныхВчера, 17:01 - 8782 13
НКРЭКУ согласовала повышение тарифов на электроэнергиюВчера, 17:44 - 3230 3
Сколько украинцы планируют потратить в Чёрную пятницу (инфографика)Вчера, 15:01 - 1888 1
Зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен - РазумковВчера, 12:31 - 1846 25
Эксперт дал разъяснения к закону о штрафах за отсутствие детского автокреслаВчера, 21:05 - 1502 1
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)24 мин. назад - 40 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 1745 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 1933
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 941
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1361 5