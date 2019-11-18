Межбанк: НБУ застрахует курс от проседания

В четверг на валютном рынке будет опять достаточно интересно, хотя объемы операций и активность клиентов несколько снизится. По нашим прогнозам, статистика торгов составит $180-210 млн при совершении до 470-510 сделок.

На поведение участников рынка и курсовой тренд сегодня повлияют следующие факторы:

1) Окончание периода налоговых платежей у компаний и оплата долгов государству опоздавшими клиентами. Те предприятия, которые не успели своевременно уплатить налоги, начинают платить штрафы за просрочку платежей в бюджет. Санкции большие, и поэтому бизнес старается максимально быстро закрыть эти долги. Часть проштрафившихся компаний, получивших вчера валютную выручку, будут активно продавать ее для расчетов с государством. Это уже не такие большие суммы, как в период основных бюджетных проплат, но тем не менее – это добавляет предложения валюты на торгах, что работает на укрепление гривны;

2) Наличный рынок и ликвидность банков.

На наличном рынке без особых изменений по котировкам. Доллар по прежнему не особо реагирует на колебания межбанка, и продажа доллара идет в тех же пределах 24,30-24,40 гривен. Отсутствие “суеты” на наличном рынке помогает гривне и на межбанке и психологически делает из наличного рынка союзника нацвалюты и на торгах.

Корсчета банков на утро 21 ноября практически не изменились и находятся в пределах 53 млрд. Этого полностью достаточно для полноценной работы всей банковской и системы и соблюдения требований по ликвидности со стороны Нацбанка. При этом, без особого давления на валютный рынок.

3) Действия НБУ и поведение крупных игроков.

При избытке предложения доллара на торгах Нацбанк продолжит его выкупать в резервы, что будет страховать курс от существенного проседания. При росте котировок – НБУ не будет вмешиваться в ситуацию, экономя резервы.

Основную роль в курсообразовании 21 ноября сыграют ситуативные действия и курсовые интересы крупнейших игроков. Как местных, так и нерезидентов. Местные в основном будут проводить операции на валютном рынке для обеспечения своей хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, а иностранцы – продолжат работать с ОВГЗ на вторичном рынке. Именно выходы крупных игроков и будут основным драйвером котировок межбанка в течение дня.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,15 / 24,17

евро – 26,76 / 26,77

российский рубль – 0,3776 / 0,3780

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