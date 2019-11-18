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Газпром снизил цену на газ для Молдовы на 26%

Газпром снизил цену на газ для Молдовы на 26%

Россия и Молдова договорились о продлении контракта на поставку газа. При этом цена топлива с начала 2020 года снизится до $173 за тысячу кубометров.

Об этом по итогам российско-молдовских переговоров заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

С начала 2019 года цена российского газа для Молдовы составляла $235 за тысячу кубометров. Руководство Молдовы в сентябре сообщило о достижении договоренности о скидке в цене на газ от Газпрома с октября 2019 года на $10−15 за тысячу кубов. Также были анонсированы скидки с января и апреля 2020 года.

«Нам не пришлось предоставлять слишком большой скидки, потому что сама действующая формула цены позволяет получить значительную скидку. Не буду скрывать, с нового года цена за тысячу кубов газа для Молдовы будет $173. Это в силу того контракта, который есть на сегодня», — сказал российский вице-премьер.

По его словам, на переговорах обсуждался и вопрос о долге республики за газ. «Мы обсуждали вопрос с местным Газпромом, включение в этот тариф, который существенно будет снижен, может быть, некоторых надбавок, которые позволяют постепенно возвращать и возвращать эти долги», — рассказал Козак.

По материалам НВ
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