Google переведет Android на чистый Linux

Мобильная операционная система Android использует специальную версию ядра Linux, которая подверглась ряду изменений со стороны производителей железа для смартфонов. Но вскоре ситуация может измениться: по заявлению представителей Google, компания планирует минимизировать разницу между Linux и Android, сделав популярную ОС ещё более универсальной.

На конференции Linux Plumbers разработчики Google сообщили, что компания заинтересована в максимальном приближении Android к ядру Linux. Это позволит решить ряд технических проблем, отказавшись от тысяч программных изменений в каждой новой прошивке. Кроме того, компания сможет отказаться от поддержки фиксированных версий ядра Linux в течение шести лет, как это реализовано сейчас.

Переход на ядро ARM Linux, по словам разработчиков, станет выигрышным и для рядового пользователя, поскольку положительно скажется на производительности и автономности устройств. Сейчас Google работает над объединением как можно большего числа модификаций Android в основное ядро Linux. По состоянию на февраль 2018 года ядро Android имело около 32 000 дополнений и 1,5 тысячи удалённых фрагментов сравнительно с оригинальным Linux 4.14.0. В ходе конференции был продемонстрирован смартфон Xiaomi Pocophone, работающий под управлением Android 10, построенной на базе основного ядра Linux.

Идея Google заключается в создании универсального интерфейса, который позволял бы активировать аппаратные элементы устройства в виде подключаемых модулей с установкой необходимых драйверов. При этом вносить изменения в само ядро ОС не потребуется.