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Google переведет Android на чистый Linux

Google переведет Android на чистый Linux

Мобильная операционная система Android использует специальную версию ядра Linux, которая подверглась ряду изменений со стороны производителей железа для смартфонов. Но вскоре ситуация может измениться: по заявлению представителей Google, компания планирует минимизировать разницу между Linux и Android, сделав популярную ОС ещё более универсальной.

На конференции Linux Plumbers разработчики Google сообщили, что компания заинтересована в максимальном приближении Android к ядру Linux. Это позволит решить ряд технических проблем, отказавшись от тысяч программных изменений в каждой новой прошивке. Кроме того, компания сможет отказаться от поддержки фиксированных версий ядра Linux в течение шести лет, как это реализовано сейчас.

Переход на ядро ARM Linux, по словам разработчиков, станет выигрышным и для рядового пользователя, поскольку положительно скажется на производительности и автономности устройств. Сейчас Google работает над объединением как можно большего числа модификаций Android в основное ядро Linux. По состоянию на февраль 2018 года ядро Android имело около 32 000 дополнений и 1,5 тысячи удалённых фрагментов сравнительно с оригинальным Linux 4.14.0. В ходе конференции был продемонстрирован смартфон Xiaomi Pocophone, работающий под управлением Android 10, построенной на базе основного ядра Linux.

Идея Google заключается в создании универсального интерфейса, который позволял бы активировать аппаратные элементы устройства в виде подключаемых модулей с установкой необходимых драйверов. При этом вносить изменения в само ядро ОС не потребуется.

По материалам bigmir.net
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