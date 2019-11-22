Ford научился экономить при отоплении салона электромобиля

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Охлаждение или обогрев электромобиля сокращают его зарядку до 50%. Поэтому автопроизводителей очень волнует, как экономить на отоплении салона. Ford предлагает освещать салон красным светом.
Новая технология обогрева салона электромобилей продемонстрирована в концепте микроавтобуса Ford Transit Smart Energy Concept. В дальнейшем высока вероятность её внедрения в серийных электрокарах.
Запас хода у этого электрического пассажирского микроавтобуса составляет около 148 км. Он получил ту же трансмиссию, что и коммерческий фургон StreetScooter WORK XL.
Инженеры «Форда» исходили из того, что красный свет человек подсознательно связывает с теплом, а синий — с охлаждением. Поэтому они создали специальную технологию. Её суть заключается в том, что электроника выбирает синий свет, когда кондиционер охлаждает воздух, красный — когда включен обогреватель. В результате кондиционер и обогрев салона используются реже, а значит – сохраняется энергия в батареи.
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