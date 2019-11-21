Volkswagen показал концепт электрического универсала

На открывшемся в Лос-Анджелесе автосалоне компания Volkswagen показала свой новый концепт VW ID. Space Vizzion. Примерно таким будет электрический универсал Volkswagen.

Концепт получил спортивный дизайн кузова с коэффициентом сопротивления всего 0,24. Выглядит он также, как и другие модели семейства ID. Концепт построен на платформе MEB. Кстати, на этой же платформе создадут и новый электрический кроссовер ID.4, который появится в продаже в 2020 году.



Салон напоминает нам автомобиль из какого-нибудь научно-фантастического фильма. Обращает на себя внимание огромный дисплей на приборной панели.

VW ID. Space Vizzion оснащается двумя электромоторами общей мощностью 355 л.с. Привод – полный. Разгон до 96 км/ч займет 5 секунд при максимальной скорости 175 км/ч. Запас хода составит около 483 км, что очень даже неплохо.