Volkswagen показал концепт электрического универсала

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На открывшемся в Лос-Анджелесе автосалоне компания Volkswagen показала свой новый концепт VW ID. Space Vizzion. Примерно таким будет электрический универсал Volkswagen.
Концепт получил спортивный дизайн кузова с коэффициентом сопротивления всего 0,24. Выглядит он также, как и другие модели семейства ID. Концепт построен на платформе MEB. Кстати, на этой же платформе создадут и новый электрический кроссовер ID.4, который появится в продаже в 2020 году.
Салон напоминает нам автомобиль из какого-нибудь научно-фантастического фильма. Обращает на себя внимание огромный дисплей на приборной панели.
VW ID. Space Vizzion оснащается двумя электромоторами общей мощностью 355 л.с. Привод – полный. Разгон до 96 км/ч займет 5 секунд при максимальной скорости 175 км/ч. Запас хода составит около 483 км, что очень даже неплохо.
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