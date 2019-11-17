Межбанк: "засветились" несколько крупных импортеров

Как мы и предполагали, валютные торги в среду прошли достаточно динамично и с первоначальными попытками раскачки курса доллара в течение сессии.

С одной стороны – спешили те клиенты, кто еще не рассчитался с государством по налогам. Часть из них активно продавала валюту для оплаты бюджетных платежей в гривне. В качестве продавцов к ним периодически присоединялись и нерезиденты, которым надо было рассчитаться за купленные вчера у Минфина ОВГЗ. Также были замечены с продажей и несколько крупных металлургов с аграриями. Им явно не хватило гривны для покрытия своих хозяйственных затрат. Все это работало в пользу укрепления нацвалюты.

С другой стороны – достаточно быстро “засветились” и несколько крупных импортеров энергоносителей, которые активно покупали валюту под свои расчеты с иностранными поставщиками. Они фактически выкупили основные объемы предложения и не оставили НБУ особого маневра в части скупки доллара в резервы. По информации дилеров – Нацбанк смог купить всего порядка своих дежурных $30 млн через Matching.

В итоге – курс доллара за день лишь чуть изменился – с утренних 24,16/24,19 гривен до 24,15/24,17. А само движение котировок в течение сессии на сленге дилеров можно смело назвать “боковиком”.

Попытки спекулянтов существенно разогреть рынок оказались тщетными и они быстро перешли в формат работы “в две стороны”.

Ход торгов:

Межбанк стартовал с уровня 24,16/24,19 гривен за доллар, что было чуть выше вчерашнего закрытия 24,14/24,17.

До 11 часов попытки спекулянтов «покачать» курс особого успеха не имели и в 11:00 доллар остановился на отметке 24,16/24,185.

Затем на торги вышел НБУ со своими дежурными $ 30 млн и почти одновременно с ним – основные покупатели (импортеры энергоносителей). Они “испугались “ потенциального взлета котировок после действий регулятора и решили оперативно закрыть свои сделки. Продавцы воспряли духом и “под шумок” вздернули котировки до 24,19/24,21 гривен за доллар к 12:00.

Но этот спрос быстро выдохся, что привело к компромиссному для всех курсу 24,16/24,18 на 13:00 и затем плавному движению котировок в пределах коридора 24,15-24,155/24,17-24,175 почти до конца дня. Завершились торги по доллару уровнем 24,15/24,17 на 17:00.

Главные события 20 ноября на межбанке:

1) Боковой тренд по доллару в течение дня – с утренних 24,16/24,19 гривен до 24,15/24,17 к завершению сессии;

2) НБУ по информации участников рынка не выходил на торги в публичном формате аукциона, но выкупил порядка $30 млн через Matching;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,1897 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 21 ноября составил 24,183603.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,15 / 24,17

евро – 26,70 / 26,72

российский рубль – 0,3769 / 0,3776

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1064/ 1,1066

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