Польша, Венгрия, Испания, Украина: самые низкие цены на продукты питания

Более 80% социальных продуктов питания стоят в ЕС значительно дороже, чем в Украине.

Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Numbeo.

Речь идет об овощах, мясе, яйцах и хлебе.

Так, к примеру, буханка хлеба весом 500 граммов стоит в Польше в среднем 2,9 злотых (18 грн), в Венгрии – 210,68 венг. форинтов (16,8 грн), в Испании – 0,96 евро (25,6 грн), а в Украине – 12 грн.

Помидоры и картофель обходятся полякам в 5,6 злотых (34,9 грн) и 2 злотых (12,4 грн), венграм – в 517,8 венг. форинтов и 230,9 венг. форинтов (41,3 грн и 18,4 грн соответственно), испанцам – в 1,5 евро и 0,99 евро (40,3 грн и 26,3 грн соответственно), украинцам – в 34,3 грн и 10 грн соответственно. Это за 1 кг продукции.

Разница в стоимости яиц в Польше и в Украине составляет 17,8 грн (за 12 штук) в пользу кошелька украинца, в Венгрии и в Украине – 10 грн, опять же – в пользу украинца. 12 яиц в Испании стоят на 14 грн дороже, чем в Украине.

Мясо в странах ЕС стоит на порядок дороже, чем в Украине.

За килограмм куриной грудки жителю Польши придется заплатить 16,1 злотых (100 грн), жителю Украины – 97 грн. Разница в цене – 3 грн на килограмме продукта, в пользу кошелька украинца.

Килограмм говядины обойдется жителю Польши в 33,1 злотых (206,5 грн), украинцу – в 137 грн.

Один килограмм курятины в Венгрии стоит 1,394.31 венг. форинтов (111,2 грн), говядины – 2,402.49 венг. форинтов (191,7 грн). Это – на 14 грн и 54 грн дороже, чем в Украине.

За килограмм куриной грудки жителю Испании придется заплатить 5,9 евро (157 грн), за килограмм говядины – 10,2 евро (272 грн). Это – на 60 грн и 135 грн дороже, чем в Украине.