Альянс Банк изменил ставки по депозитам

Альянс Банк, участник программы «Бонус к депозиту», изменил ставки по всем валютам в депозитах «Ощадный», «Ощадный+», «Капитальный» и «Прогрессивный».

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в гривне

3 мес. – 17,50%, +1,25% годовых от вклада;

6 мес. – до 20,00%*, +1,0% годовых от вклада;

9 мес. – 18,75%, +0,8% годовых от вклада;

12 мес. – 19,00%, +0,7% от вклада;

12 – 15 мес. – 18,50%, +0,7% от вклада.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в долларах

3 мес. – 4,25%, +0,9% годовых от вклада;

6 мес. – 4,75%, +0,7% годовых от вклада;

9 мес. – 5,00%, +0,5% годовых от вклада;

12 мес. -5,50%, +0,35% от вклада.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в евро

3 мес. – 3,50%, +0,9% годовых от вклада;

6 мес. – 4,25%, +0,7% годовых от вклада;

9 мес. – 4,50%, +0,5% годовых от вклада;

12 мес. – 5,50%, +0,35% от вклада.

Условия банка: