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Альянс Банк изменил ставки по депозитам

Альянс Банк изменил ставки по депозитам

Альянс Банк, участник программы «Бонус к депозиту», изменил ставки по всем валютам в депозитах «Ощадный», «Ощадный+», «Капитальный» и «Прогрессивный».

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в гривне

  • 3 мес. – 17,50%, +1,25% годовых от вклада;
  • 6 мес. – до 20,00%*, +1,0% годовых от вклада;
  • 9 мес. – 18,75%, +0,8% годовых от вклада;
  • 12 мес. – 19,00%, +0,7% от вклада;
  • 12 – 15 мес. – 18,50%, +0,7% от вклада.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в долларах

  • 3 мес. – 4,25%, +0,9% годовых от вклада;
  • 6 мес. – 4,75%, +0,7% годовых от вклада;
  • 9 мес. – 5,00%, +0,5% годовых от вклада;
  • 12 мес. -5,50%, +0,35% от вклада.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в евро

  • 3 мес. – 3,50%, +0,9% годовых от вклада;
  • 6 мес. – 4,25%, +0,7% годовых от вклада;
  • 9 мес. – 4,50%, +0,5% годовых от вклада;
  • 12 мес. – 5,50%, +0,35% от вклада.

Условия банка:

  • срок вклада: 3 мес – 15 мес в гривне, 3 мес – 12 мес в долларах и евро;
  • минимальная сумма вклада: 50 000 грн/ 2 000 $/ 2 000 €;
  • в программе принимают участие вклады Ощадный, Ощадный +, Капитальный и Прогрессивный. По депозиту «Ощадный» не предусмотрено пополнение и досрочный возврат вклада. По депозиту «Капитальный» возможно пополнение, досрочный возврат вклада не предусмотрен. По вкладу Ощадный + предусмотрено пополнение на протяжении всего срока действия вклада, досрочный возврат вклада не предусмотрен;
  • оформляются через отделения Банка «Альянс»;
  • отделения Банка находятся в городах: Киев, Запорожье, Львов, Днепр, Черновцы, Харьков, Одесса, Черкассы, Николаев, Черноморск, Кременчуг, Чернигов, Винница, Коростень;
  • за переразмещенные депозиты в течение 30 дней после окончания предыдущего срока размещения, бонус выплачивается только на сумму превышающую сумму предыдущего вклада, если она не менее 50000 грн/ 2 000 $/ 2 000 €.

Получить «Бонус к депозиту» от Альянс Банка и Finance.ua 💰

По материалам Finance.UA
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