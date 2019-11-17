Альянс Банк изменил ставки по депозитам

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Альянс Банк, участник программы «Бонус к депозиту», изменил ставки по всем валютам в депозитах «Ощадный», «Ощадный+», «Капитальный» и «Прогрессивный».
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