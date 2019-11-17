В правительстве презентовали проект "Открытая земля"

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов совместно с международными партнерами и специалистами по земельным вопросам презентовали проект “Открытая земля”.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Зачем. Целями проекта называют:
Министр представил геопортал map.geoportalua.com, на котором собраны результаты обработки данных дистанционного зондирования земель Украины и подключена публичная кадастровая карта.
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На карте можно увидеть границы участков, обрабатываются они или нет, какие культуры там растут, какая увлажненность почвы, какой индекс вегетации культур на момент съемки и т.д.
Какие возможности открывает портал:
Для внедрения системы на данный момент необходимо обеспечить обмен данными между госреестрами (Госгеокадастром, Реестром вещных прав, Реестром юридических лиц и т.п.).
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