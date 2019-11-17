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В правительстве презентовали проект "Открытая земля"

В правительстве презентовали проект "Открытая земля"

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов совместно с международными партнерами и специалистами по земельным вопросам презентовали проект “Открытая земля”.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Зачем. Целями проекта называют:

  • обеспечение прозрачности и отслеживаемости земельных отношений;
  • доступ всем гражданам к полной информации о владельцах земли, стоимость сделок купли-продажи и аренды, концентрацию земель в одних руках и т.д.

Министр представил геопортал map.geoportalua.com, на котором собраны результаты обработки данных дистанционного зондирования земель Украины и подключена публичная кадастровая карта.

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На карте можно увидеть границы участков, обрабатываются они или нет, какие культуры там растут, какая увлажненность почвы, какой индекс вегетации культур на момент съемки и т.д.

Какие возможности открывает портал:

  • данные с геопортала помогут решить вопрос незарегистрированных земель, которые используются, но с которых не платятся налоги;
  • органы государственной власти будут использовать данные в том числе для верификации данных, поступающих им по отчетности;
  • все государственные реестры смогут обмениваться данными, а также выбрать себе необходимый участок для приобретения, отследить стоимость сделок купли-продажи и т.д.;
  • появится возможность получить информацию о концентрации земель в одних руках.

Для внедрения системы на данный момент необходимо обеспечить обмен данными между госреестрами (Госгеокадастром, Реестром вещных прав, Реестром юридических лиц и т.п.).

По материалам Finance.UA
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