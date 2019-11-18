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Британские игровые автоматы оснастили искусственным интеллектом

Британские игровые автоматы оснастили искусственным интеллектом

Каждый игровой автомат в британских букмекерских конторах работает с помощью программного обеспечения, которое предназначается для выявления и предотвращения проблемного поведения игроков. Система блокирует игроков на 30 секунд, если обнаруживает неустойчивый или чрезмерный зазор.

Пока действует краткая блокировка, на экранах автоматов отображаются предупреждения о необходимости соблюдать правила безопасности во время игры. Впрочем, некоторые эксперты считают, что вынужденный перерыв “вероятно, недостаточно продолжительный, чтобы воспроизвести необходимый эффект”.

Система информирования анонимных игроков с искусственным интеллектом (AI) была запущена в этом месяце Советом по ставкам и азартным играм (BGC), отраслевой группой, представляющей 90% британского рынка ставок и игр. Среди моделей поведения, которые технология пытается обнаружить – погоня за потерями, слишком долгое время на одном автомате и быстрое участие в ряде игр. По словам представителя BGC, когда на игровом автомате срабатывает принудительный перерыв, сотрудники букмекерских контор получают предупреждение. Также BGC развернула систему для игроков, которые использовали личные учетные записи для входа и игры. При анализе игры необходимо учитывать предыдущее проблемное поведение во время азартных игр.

По информации BGC, тысячи магазинов уже установили эту технологию на игровых автоматах. Например, система была развернута в 1600 магазинах торговой сети Betfred и в 3200 магазинах компании Ladbrokes Coral.

По материалам Комментарии
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