Лидеры по поставкам легкового секонд-хенда в Украину

За девять месяцев текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 412,8 тыс. легковых автомобилей на сумму почти в 2,6 млрд долларов США.

Об этом сообщает Укравтопром.

Из этого количества новыми были лишь 65,3 тыс. авто, что соответствует 16% от общего объема.

На закупку новых легковых автомобилей импортеры потратили $1,2 млрд.

В то же время таможенная стоимость 347,5 тыс. импортированных подержанных автомобилей составляла $1,4 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт новых авто вырос на 17%, а бывших в эксплуатации – в 3,8 раза.

Лидеры по поставкам новых авто:

Япония – 13,6 тыс. шт;

Румыния – 8,6 тыс. новых авто;

Китай – в Украину прибыло 7 тыс. машин;

Лидеры по поставкам легкового секонд-хенда:

Германия – 89 тыс. подержанных авто;

Польша – 53,5 тыс. машин с пробегом;

Литва – 53,2 тыс. шт.

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