Лидеры по поставкам легкового секонд-хенда в Украину

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За девять месяцев текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 412,8 тыс. легковых автомобилей на сумму почти в 2,6 млрд долларов США.
Об этом сообщает Укравтопром.
Из этого количества новыми были лишь 65,3 тыс. авто, что соответствует 16% от общего объема.
На закупку новых легковых автомобилей импортеры потратили $1,2 млрд.
В то же время таможенная стоимость 347,5 тыс. импортированных подержанных автомобилей составляла $1,4 млрд.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт новых авто вырос на 17%, а бывших в эксплуатации – в 3,8 раза.
Лидеры по поставкам новых авто:
Лидеры по поставкам легкового секонд-хенда:
Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно проводим расчет и подбор кредитных предложений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинские заробитчане в 2020 году могут “променять” Польшу на Германию — экспертВчера, 11:10 - 1683 8
Покупательная способность украинцев - самая низкая в Европе (исследование)Вчера, 15:13 - 1176 4
Верланов прокомментировал штрафы согласно новым законам о РРО и «кэшбэке»Позавчера, 21:02 - 1011 3
В Украине подорожала гречка: аграрии назвали причины5 ч. назад - 398 2
Сколько придется заплатить за регистрацию в аэропортуВчера, 09:15 - 2213 2
Украинские заробитчане в 2020 году могут “променять” Польшу на Германию — экспертВчера, 11:10 - 1683 8
Когда в Украине подорожают новые автомобилиВчера, 14:28 - 1445 1
Покупательная способность украинцев - самая низкая в Европе (исследование)Вчера, 15:13 - 1176 4
Google переведет Android на чистый Linux8 ч. назад - 1148
ТОП-3 самых популярных автопроизводителей в ЕвропеВчера, 21:03 - 786
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 486
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 1358 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 2594 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2362
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1150