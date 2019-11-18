Украина и Чехия проведут параллельный аудит в отношении украинских заробитчан

Счетная палата и Высший аудиторский офис Чехии планируют провести параллельный международный аудит по обеспечению прав трудовых мигрантов. Аудит позволит понять, сколько украинцев находится и работает в Чехии.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Читайте также: Куда и почему едут украинцы в поисках работы – исследование

Этот вопрос председатель Счетной палаты Валерий Пацкан обсудил в ходе визита в Киев президента Высшего аудиторского офиса Чешской Республики, вице-президента EUROSAI Милослава Калы.

Отмечается, что Чехия – одна из самых привлекательных стран, куда украинцы выезжают на работу и учебу, и это довольно больной вопрос для Украины, ведь данные о количестве украинцев, находящихся в Чехии, разнятся.

“Но мы должны быть уверены, что у них есть надлежащая защита на территории другой страны. Так же, как и граждане Чехии, которые приезжают в Украину”, – сказал Пацкан.

Он отметил, что такой аудит был бы полезен не только для Украины, но и для Чехии, поскольку важно точно знать, сколько украинцев трудоустроены официально.

Председатель Счетной палаты отметил, что договоренности о проведении такого аудита уже также достигнуты с польскими и словацкими коллегами.

В свою очередь, Кала отметил, что проект можно было бы расширить, поскольку украинцы работают во многих странах Европы, а также добавил, что результаты такого аудита могли бы быть использованы и другими странами впоследствии для проведения аудитов по обеспечению прав их трудовых мигрантов. В частности, речь идет о Беларуси, страны Балтии и Балкан.

Так, во время визита Валерий Пацкан и Милослав Кала подписали соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой и Высшим аудиторским офисом Чехии.