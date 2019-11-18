Украина и Чехия проведут параллельный аудит в отношении украинских заробитчан

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Счетная палата и Высший аудиторский офис Чехии планируют провести параллельный международный аудит по обеспечению прав трудовых мигрантов. Аудит позволит понять, сколько украинцев находится и работает в Чехии.
Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.
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Этот вопрос председатель Счетной палаты Валерий Пацкан обсудил в ходе визита в Киев президента Высшего аудиторского офиса Чешской Республики, вице-президента EUROSAI Милослава Калы.
Отмечается, что Чехия – одна из самых привлекательных стран, куда украинцы выезжают на работу и учебу, и это довольно больной вопрос для Украины, ведь данные о количестве украинцев, находящихся в Чехии, разнятся.
“Но мы должны быть уверены, что у них есть надлежащая защита на территории другой страны. Так же, как и граждане Чехии, которые приезжают в Украину”, – сказал Пацкан.
Он отметил, что такой аудит был бы полезен не только для Украины, но и для Чехии, поскольку важно точно знать, сколько украинцев трудоустроены официально.
Председатель Счетной палаты отметил, что договоренности о проведении такого аудита уже также достигнуты с польскими и словацкими коллегами.
В свою очередь, Кала отметил, что проект можно было бы расширить, поскольку украинцы работают во многих странах Европы, а также добавил, что результаты такого аудита могли бы быть использованы и другими странами впоследствии для проведения аудитов по обеспечению прав их трудовых мигрантов. В частности, речь идет о Беларуси, страны Балтии и Балкан.
Так, во время визита Валерий Пацкан и Милослав Кала подписали соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой и Высшим аудиторским офисом Чехии.
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