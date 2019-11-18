В Польше ввели новые правила проверок на автодорогах

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В Польше со вторника, 19 ноября, изменились правила проверок на дорогах.
Об этом сообщает Cargo.LT.
Обновленные правила введены в действие на основании постановления Министерства внутренних дел Польши о контроле дорожного движения.
Согласно правилам, службы, уполномоченные на проведение проверок на дорогах (полицейские, инспекторы дорожного транспорта, сотрудники пограничной службы, таможенных и налоговых органов) могут проверить проделанный маршрут транспортного средства. Результат контроля направляют в Центральный реестр транспортных средств.
Если в ходе проверки технического состояния грузовика возникли замечания, транспортное средство подвергнут более детальному анализу. Контроль за участием в дорожном движении неисправных автомобилей усилился.
Если у сотрудника инспекции по охране окружающей среды возникнет сомнение в отношении перевозимых отходов, теперь ему позволено снять пломбу безопасности.
Что касается правил, регламентирующих работу сотрудников дорожной полиции, то теперь во время проведения контрольных мероприятий полицейский автомобиль может быть припаркован в месте, где это запрещено, но не угрожает безопасности дорожного движения.
Полицейский может пригласить водителя проверяемого грузовика в полицейский автомобиль, если водитель заявляет о готовности заплатить штраф платежной картой или другим платежным инструментом.
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