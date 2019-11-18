В Польше ввели новые правила проверок на автодорогах

В Польше со вторника, 19 ноября, изменились правила проверок на дорогах.

Об этом сообщает Cargo.LT.

Обновленные правила введены в действие на основании постановления Министерства внутренних дел Польши о контроле дорожного движения.

Согласно правилам, службы, уполномоченные на проведение проверок на дорогах (полицейские, инспекторы дорожного транспорта, сотрудники пограничной службы, таможенных и налоговых органов) могут проверить проделанный маршрут транспортного средства. Результат контроля направляют в Центральный реестр транспортных средств.

Если в ходе проверки технического состояния грузовика возникли замечания, транспортное средство подвергнут более детальному анализу. Контроль за участием в дорожном движении неисправных автомобилей усилился.

Если у сотрудника инспекции по охране окружающей среды возникнет сомнение в отношении перевозимых отходов, теперь ему позволено снять пломбу безопасности.

Что касается правил, регламентирующих работу сотрудников дорожной полиции, то теперь во время проведения контрольных мероприятий полицейский автомобиль может быть припаркован в месте, где это запрещено, но не угрожает безопасности дорожного движения.

Полицейский может пригласить водителя проверяемого грузовика в полицейский автомобиль, если водитель заявляет о готовности заплатить штраф платежной картой или другим платежным инструментом.